Un momento de tensión se vivió en un aeropuerto argentino cuando una mujer, a punto de embarcar, se acercó desesperada al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para pedir ayuda. “Tengo miedo de viajar con esta persona”, advirtió, señalando al hombre con el que convivía y que la acompañaba en el vuelo programado hacia Iguazú.

Ante su estado y la gravedad del planteo, los agentes activaron de inmediato el protocolo de asistencia en casos de presunta trata de personas. El acompañante fue apartado en el acto y quedó detenido de forma preventiva, mientras el vuelo de la aerolínea Flybondi se retrasaba para permitir la intervención judicial.

El hombre fue indagado por presunta captación con fines de trata y negó de manera absoluta las acusaciones. Sin embargo, el juez federal Federico Villena, a cargo del caso, ordenó una serie de medidas para reconstruir el contexto del viaje y determinar si existía un riesgo real para la denunciante.

En paralelo, intervino la Red de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata, que asistió de inmediato a la mujer para evaluar su situación emocional y personal. Como parte de la investigación, los peritos analizan el celular del acusado en busca de mensajes, contactos o elementos que puedan confirmar o descartar la sospecha.

Mientras se esperan los resultados de las pericias, el hombre permanece detenido y la investigación continúa. Según fuentes judiciales, la rápida reacción de la mujer y la intervención inmediata de la PSA evitaron que el avión despegara sin que la Justicia tomara cartas en el asunto, permitiendo activar un operativo clave para garantizar su protección.