Un joven de 23 años radicó una denuncia en Comisaría 9° tras ser víctima de una estafa con dinero falso en la venta de una consola de videojuegos Play Satation 4. El hecho ocurrió este martes, alrededor de las 17 horas, cuando un hombre llegó al domicilio del vendedor a bordo de un Ford Focus gris para concretar la compra del equipo de video juegos.

Varios billetes tenían la misma numeración.

Según el denunciante, el comprador, con quien se había contactado solo por mensajes a través de Facebook le entregó $400.000 en efectivo, tomó la consola y se retiró del lugar sin inconvenientes. Minutos después con mayor detenimiento revisó los billetes y advirtió rápidamente que se trataba de falsificaciones.

De acuerdo a lo informado, la tinta de variabilidad óptica presente en los billetes legítimos no cambiaba de color y podía borrarse al frotarla con el dedo. Además, todos los billetes tenían la misma numeración, un indicio claro de adulteración, por último se detectó que los billetes eran un poco más grandes que los verdaderos.

Denunciado el hecho, intervino la UFI Estafas y Delitos Informáticos que inició la investigación para identificar al hombre que sería de Rawson. El sujeto quien sería de apellido Ordoñez entregó el dinero falso y se fue con la consola ahora la justicia trata de establecer si forma parte de una red de estafadores. También las autoridades tratarán de determinar si hay más personas afectadas tras haber recibido billetes con las mismas características.