Nicolás Varrone se encuentra en Abu Dhabi para enfrentar una semana clave en la Fórmula 2. El piloto argentino, que cumplió 25 años este sábado, se prepara para las pruebas de post temporada con su escudería, Van Amersfoort Racing (VAR). El corredor de Ingeniero Maschwitz debutará en la categoría en 2026 y buscará hacer una buena impresión para llegar a la Fórmula 1.

Varrone llevó a cabo una preparación intensiva que comenzó hace cinco meses. Se entrenó en karting, simulador y físico con su preparador, Gastón Bergner. Trabajó para ganar masa muscular y logró aumentar entre 3 y 4 kilos por músculo. "Me estuve entrenando en karting, simulador y entrenamiento físico con mi preparador Gastón Bergner. Con él comenzamos una preparación especial en julio, antes de la carrera en San Pablo del WEC, cuando comenzamos a avanzar en las negociaciones por la Fórmula 2", afirmó el bonaerense.

Serán seis tandas en tres días, una a la mañana y otra a la tarde. Varrone anticipó cómo serán los ensayos y el plan de trabajo: "Practicar largadas, tandas largas, simulaciones de carrera, probar diferentes configuraciones, trabajar sobre el calentamiento de la goma y también para lograr una buena administración y, obvio, buscar tiempos".

La Fórmula 2 es una categoría exigente, con monopostos iguales y neumáticos Pirelli con cinco compuestos. La gestión de las gomas será clave, y Varrone se encontrará con un panorama distinto a lo que vivió en el WEC. "La gestión de gomas es diferente al WEC porque en la F2 el neumático se degrada mucho más, así que ese tema es clave y deberé aprenderlo cuanto antes", afirmó.

El campeonato de Fórmula 2 comenzará el 6 de marzo en Melbourne y finalizará el 6 de diciembre en Abu Dhabi. Varrone es piloto oficial de General Motors (GM) y este año corrió en IMSA a bordo de un Corvette del Pratt Miller Motorsports. La expectativa está puesta en que una buena labor en la Fórmula 2 pueda abrirle las puertas en el staff de pilotos del equipo Cadillac de F1.

Varrone comenzó a correr en karting a los 7 años y fue campeón regional en 2015. Luego emigró a Europa y corrió en la Fórmula 3 Británica, donde logró una victoria. Tras la pandemia, se reinventó en el mundo del Endurance y ganó las 24 Horas de Le Mans, las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring. Además, fue campeón mundial en la clase LMGTE AM del WEC en 2023.

Los ensayos en Abu Dhabi no se televisarán, pero podrán seguirse en vivo por la página oficial de la Fórmula 2. Nicolás Varrone será uno de los pilotos que formará parte y comenzará su incursión regular en el paso anterior a la Fórmula 1.

