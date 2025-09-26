“No sabemos si va a despertar”: el doloroso momento que atraviesa Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ha utilizado sus redes sociales para compartir una devastadora actualización sobre el estado de salud de su bulldog inglés, Roscoe. El fiel compañero del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 fue ingresado de urgencia en las últimas horas y se encuentra en una situación crítica, desatando una ola de apoyo y preocupación en la comunidad del deporte motor. La relación inquebrantable entre el piloto y su mascota ha hecho que la noticia trascienda el ámbito personal.

El piloto de 40 años, que compartió imágenes de Roscoe hospitalizado, detalló la dramática secuencia de los hechos. “Roscoe volvió a contraer neumonía y tenía dificultades para respirar”, explicó Hamilton. Tras ser ingresado y sedado para realizarle pruebas, el corazón de su mascota se detuvo momentáneamente: “Consiguieron recuperar el latido cardíaco y ahora está en coma. No sabemos si despertará. Mañana intentaremos despertarlo”, difundió el inglés, quien añadió: “Estoy a su lado y quiero darles las gracias a todos por sus oraciones y su apoyo".

Un vínculo que trasciende el paddock

El lazo entre Hamilton y Roscoe es bien conocido en el circuito. El británico ha sido acompañado por el bulldog desde 2013, un año antes de que comenzara su ciclo más victorioso en la F1. Roscoe se convirtió en una figura habitual en los paddocks de los Grandes Premios, llegando a tener pase propio. Su popularidad es tal que su cuenta de Instagram supera el millón 300 mil seguidores. Ante la emergencia, Hamilton tomó la decisión de ausentarse de un compromiso laboral con la F1, las pruebas de neumáticos Pirelli en Mugello, para permanecer al lado de su amigo, siendo reemplazado por el piloto de reserva Guanyu Zhou.

Roscoe, con doce años y medio, ha trascendido el deporte y es una celebridad mediática por derecho propio. Además de acompañar a Hamilton en viajes y eventos, recientemente participó en la producción cinematográfica sobre la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt. En el mundo editorial, ha posado en portadas de revistas especializadas, como Dogue y, junto a Hamilton, en la edición de mayo de Vogue, consolidando su fuerte conexión con el piloto.

La noticia de la hospitalización generó una rápida reacción en las redes sociales. Mensajes de aliento como “Sé fuerte” y “Pensando en ti” se multiplicaron en las cuentas oficiales de Hamilton y Roscoe. Esta no es la primera vez que el piloto expresa su inquietud por la salud de su compañero: ya en mayo, había compartido su preocupación por el deterioro físico de su mascota debido a la edad, admitiendo que cada mensaje sobre su salud le “para el corazón por un segundo”.