Francisco Comesaña debuta en singles tras caer en dobles en el Hong Kong Open

El marplatense Francisco Comesaña comenzó su participación en la temporada 2026 dentro del Hong Kong Open con un escenario desafiante. El deportista de Punta Mogotes ya tuvo su primera aparición este lunes en el certamen de dobles, donde compitió junto a su compatriota Tomás Etcheverry. Sin embargo, la pareja argentina resultó eliminada en la ronda inicial tras caer ante el canadiense Gabriel Diallo y el hongkonés Coleman Wong por 6-7 (7), 6-3 y 6-10.

Tras este traspié, Comesaña se enfoca en su debut en el cuadro de singles, previsto para las primeras horas de este martes 6 de enero, no antes de las 7:00 (hora de Argentina).

Publicidad

Su rival será el joven chino Juncheng Shang, quien supo ser el número 1 del mundo entre los juniors y busca recuperar el terreno perdido en 2025 tras una inactividad de seis meses por una lesión en uno de sus pies. Si el "Tiburón" logra avanzar a la segunda ronda, su próximo oponente saldrá del enfrentamiento entre el italiano Lorenzo Sonego y el japonés Rei Sakamoto.

La actividad para la delegación argentina en singles también incluye a Tomás Etcheverry, quien se medirá con el español Valentin Royer, y a Mariano Navone, que enfrentará al local Coleman Wong. En las fuentes proporcionadas no se encuentran declaraciones directas de los protagonistas.