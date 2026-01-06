Un incendio forestal obligó a evacuar vecinos y turistas en Puerto Patriada

Se emitió una alerta en la Patagonia argentina debido a incendios forestales que afectan simultáneamente a las provincias de Chubut y Santa Cruz,. En la localidad de El Hoyo, específicamente en el sector de Puerto Patriada, el gobierno provincial ordenó la evacuación inmediata de vecinos y turistas ante la proximidad de las llamas.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres activó un operativo de emergencia masivo que incluye la intervención de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

Para combatir el siniestro en esta zona, se desplegaron un helicóptero, dos aviones hidrantes terrestres, una aeronave de la provincia y un avión hidrante anfibio con capacidad para 3.000 litros.

La Dirección de Protección Civil estableció una evacuación preventiva de forma ordenada a través de la Ruta A33 en dirección a la Ruta Nacional 40. Las autoridades recomendaron a los afectados circular con extrema precaución, llevar solo lo indispensable, portar una botella de agua y seguir estrictamente las indicaciones del personal en el terreno.

En paralelo, se registra otro foco ígneo en el Parque Nacional Los Glaciares, sobre la zona del cerro Huemul, donde el fuego ya ha devastado unas 340 hectáreas compuestas por matorrales, arbustos y pastizales.

Debido al avance de las llamas en este sector de difícil acceso, se procedió a la evacuación preventiva de 40 personas que se encontraban en la Bahía de los Témpanos. En el lugar trabajan 22 brigadistas del parque y del Consejo Agrario Provincial, quienes utilizan herramientas manuales y equipos de agua con el apoyo de un avión hidrante de la Agencia Federal de Emergencias.