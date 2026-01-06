Dos años de cárcel para un hombre que atacó a una mujer con un cuchillo para robarle

La Justicia sentenció a dos años de prisión efectiva a Héctor Mattar Chicahuala, quien aprovechó una intensa precipitación para asaltar violentamente a una mujer que se desplazaba en motocicleta y robarle su teléfono celular y pertenencias personales. El fallo, que incluye la declaración de reincidencia y la prisión preventiva para el acusado, pone fin a una causa por robo agravado con arma blanca.

Reconstrucción del hecho: la vulnerabilidad en la tormenta

Según la investigación fiscal, el episodio ocurrió alrededor de las 22:30 horas del sábado 3 de enero. La víctima, una mujer que acababa de salir de su trabajo, se vio obligada a detener su motocicleta, una Zanella ZR 200 cc, debido a la fuerte lluvia que caía en ese momento. Mientras caminaba junto al rodado por calle René Favaloro, fue interceptada por Mattar Chicahuala.

Se produjo entonces un forcejeo que culminó con la mujer y la moto en el suelo. El atacante, portando un cuchillo, logró arrebatarle una mochila negra de cuero que contenía un iPhone 14 Pro Max, un cargador y dos auriculares, para luego darse a la fuga a pie bajo la lluvia. La víctima resultó con lesiones a consecuencia del asalto.

La investigación y la aprehensión

Tras el hecho, personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental N.º 2, junto a efectivos de la Subcomisaría Cipolletti, trabajó en el lugar. Mediante tareas de recolección de datos y procedimientos investigativos, lograron identificar y detener al sospechoso.

Héctor Mattar Chicahuala, señalado por las fuentes judiciales como una persona conocida en el ambiente delictivo, quedó a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad. La investigación reveló que el individuo habría intentado, sin éxito, sustraer también la motocicleta y el casco de la víctima.

Proceso legal y sentencia

La causa fue llevada adelante por el fiscal Cristian Catalano, con la intervención de la ayudante fiscal Florencia Caillet y la auxiliar Carla Saval. El proceso culminó con la condena a Mattar Chicahuala mediante la figura del juicio abreviado.

Además de la pena de dos años de cárcel de cumplimiento efectivo, el juez dictó la prisión preventiva para el acusado y aplicó la agravante por reincidencia, conforme al artículo 50 del Código Penal.