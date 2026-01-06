El Ministerio de Capital Humano comunicó a los beneficiarios de la modalidad “Obligatorio” de las Becas Progresar cuáles son los pagos correspondientes a enero de 2026. Esta iniciativa busca acompañar a los jóvenes en sus estudios superiores o formación profesional, facilitando el acceso igualitario a la educación.

Los montos a percibir dependen del momento de inscripción durante 2025: quienes se anotaron en marzo cobrarán la cuota 10 de 12, mientras que los registrados en agosto recibirán la cuota 5 de 8.

Publicidad

Para los inscriptos de marzo, los pagos restantes de $35.000 cada uno se acreditarán en febrero y marzo sin aplicarse la retención del 20 %. Por su parte, los beneficiarios de agosto solo tienen pendiente la sexta cuota para el mes de febrero.

Estas sumas se otorgan como "cuotas estímulo vinculadas al desempeño académico" para premiar el compromiso con la trayectoria educativa. Según detalló el Ministerio de Capital Humano, el beneficio es para quienes "mantienen un buen rendimiento, cumpliendo con el requisito de no adeudar materias correspondientes al año en curso, ni tampoco asignaturas pendientes de ciclos lectivos anteriores al momento de concluir el período escolar vigente".