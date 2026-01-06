Huarpe Deportivo > Solidaridad puyutana
Unidos por “Gury”: hinchas de Desamparados impulsan una colecta solidaria
POR REDACCIÓN
Una colecta solidaria fue puesta en marcha por parte de los hinchas de Sportivo Desamparados. El objetivo es ayudar al reconocido hincha conocido como el “Gury”, un fanático víbora muy querido que se encuentra atravesando un delicado momento de salud y necesita del acompañamiento de toda la comunidad.
Según difundieron desde Recibimiento Víbora, el dinero que se logre recaudar será destinado íntegramente a su familia para afrontar los gastos derivados de la internación, la compra de medicamentos y otras necesidades vinculadas a su tratamiento médico.
Para quienes deseen colaborar, el grupo de hinchas de Sportivo Desamparados habilitó una cuenta para realizar transferencias con el alias RECIBIMIENTO.VIBORA, a nombre de Matías Martínez. Desde la organización remarcaron que cualquier aporte, por mínimo que sea, resulta de gran ayuda en este momento tan difícil.