San Juan mantiene a raya al dengue pese al calor intenso y las lluvias
Por Giuliana Díaz
El verano sanjuanino trajo lluvias y altas temperaturas, condiciones ideales para que el mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, se reproduzca. Sin embargo, hasta ahora San Juan mantiene la tranquilidad: no se registraron casos de la enfermedad en la provincia.
"Hasta ahora no vimos grandes criaderos ni actividad significativa del mosquito. Pero seguimos atentos y reforzando las medidas en toda la provincia", confirmó Sergio Meli, del Programa Provincial de Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial a DIARIO HUARPE.
El especialista explicó que esto se debe a los controles que realizan durante la temporada de actividad del mosquito, que comienza en septiembre y suele finalizar en abril."Durante esos meses, los picos suelen darse en enero, febrero y abril, por eso reforzamos los controles en todos los departamentos del Gran San Juan y en algunas zonas periféricas. Todo el trabajo que hacemos está dando resultados y también se nota que la gente tiene más conciencia sobre el tema", aseguró.
Según Meli, la estrategia combina vigilancia, monitoreo y educación. "Para saber si los mosquitos están activos, colocamos pequeños sensores de oviposición en casas y patios, donde los insectos depositan sus huevos. Cada semana revisamos estos sensores y los analizamos", explicó. En caso de encontrar huevos, actúan de inmediato: eliminan el agua de los recipientes, cepillan los bordes y enseñan a los vecinos cómo mantener sus patios libres de criaderos.
Meli aclaró que no todos los mosquitos transmiten dengue: "El Aedes aegypti es muy específico y se ha adaptado al ambiente urbano. Pone huevos en los bordes de recipientes con agua, y cuando el agua sube, los arrastra y eclosionan. La hembra pica varias veces para alimentar sus huevos y los pone en distintos lugares. Por eso insistimos tanto en que, con estas lluvias y más en enero, que se caracteriza por precipitaciones frecuentes, hay que vaciar y limpiar recipientes, piletines, juguetes o cualquier objeto que acumule agua".
Además, el trabajo se complementa con campañas de concientización y colaboración con los municipios. "Se limpian acequias, se recolectan objetos inservibles y se educa a la población sobre cómo prevenir la aparición de criaderos", aseguró.
Como explicó Meli: "Si uno elimina los criaderos y mantiene la vigilancia, la posibilidad de transmisión de la enfermedad disminuye hasta prácticamente anularse". Gracias a estas estrategias de vigilancia, educación y limpieza, San Juan llega al pico de la temporada con la población protegida y bajo seguimiento permanente.
Recomendaciones para prevenir el dengue
- Usar ropa clara y holgada al realizar actividades al aire libre: ayuda a evitar picaduras, ya que los mosquitos se alejan de prendas que reflejan la luz del sol.
- Colocar espirales y tabletas repelentes, tomando precauciones para evitar intoxicaciones; proteger cunas y cochecitos con tules que permitan ventilación adecuada.
- Consultar al centro de salud si durante el viaje, o dentro de los 14 días posteriores, se presentan síntomas; informar sobre el destino y seguir indicaciones médicas.
- Mantener buena hidratación y evitar la automedicación.
- Reconocer los síntomas: fiebre alta (mayor a 38° C) acompañada de dolor de cabeza, detrás de los ojos, erupciones en la piel, dolores musculares o articulares, náuseas, vómitos, cansancio intenso o sangrado de nariz o encías.
- Evitar aspirinas, ibuprofeno o medicamentos inyectables, ya que pueden agravar el cuadro clínico.
- Acudir al tratamiento oportuno: disminuye la probabilidad de complicaciones graves.