El verano sanjuanino trajo lluvias y altas temperaturas, condiciones ideales para que el mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, se reproduzca. Sin embargo, hasta ahora San Juan mantiene la tranquilidad: no se registraron casos de la enfermedad en la provincia.

"Hasta ahora no vimos grandes criaderos ni actividad significativa del mosquito. Pero seguimos atentos y reforzando las medidas en toda la provincia", confirmó Sergio Meli, del Programa Provincial de Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial a DIARIO HUARPE.

El especialista explicó que esto se debe a los controles que realizan durante la temporada de actividad del mosquito, que comienza en septiembre y suele finalizar en abril."Durante esos meses, los picos suelen darse en enero, febrero y abril, por eso reforzamos los controles en todos los departamentos del Gran San Juan y en algunas zonas periféricas. Todo el trabajo que hacemos está dando resultados y también se nota que la gente tiene más conciencia sobre el tema", aseguró.

Según Meli, la estrategia combina vigilancia, monitoreo y educación. "Para saber si los mosquitos están activos, colocamos pequeños sensores de oviposición en casas y patios, donde los insectos depositan sus huevos. Cada semana revisamos estos sensores y los analizamos", explicó. En caso de encontrar huevos, actúan de inmediato: eliminan el agua de los recipientes, cepillan los bordes y enseñan a los vecinos cómo mantener sus patios libres de criaderos.

Meli aclaró que no todos los mosquitos transmiten dengue: "El Aedes aegypti es muy específico y se ha adaptado al ambiente urbano. Pone huevos en los bordes de recipientes con agua, y cuando el agua sube, los arrastra y eclosionan. La hembra pica varias veces para alimentar sus huevos y los pone en distintos lugares. Por eso insistimos tanto en que, con estas lluvias y más en enero, que se caracteriza por precipitaciones frecuentes, hay que vaciar y limpiar recipientes, piletines, juguetes o cualquier objeto que acumule agua".

Además, el trabajo se complementa con campañas de concientización y colaboración con los municipios. "Se limpian acequias, se recolectan objetos inservibles y se educa a la población sobre cómo prevenir la aparición de criaderos", aseguró.

Como explicó Meli: "Si uno elimina los criaderos y mantiene la vigilancia, la posibilidad de transmisión de la enfermedad disminuye hasta prácticamente anularse". Gracias a estas estrategias de vigilancia, educación y limpieza, San Juan llega al pico de la temporada con la población protegida y bajo seguimiento permanente.

Recomendaciones para prevenir el dengue