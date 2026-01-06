La región experimentará un brusco cambio en las condiciones meteorológicas en las próximas 24 horas, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Mientras que hoy, martes, se mantendrá un patrón de tiempo estable y cálido, la madrugada y jornada del miércoles llegarán con tormentas aisladas que se intensificarán hacia la noche.

Pronóstico Detallado

Para este Martes 6:

La jornada transcurrirá con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias. Se espera una temperatura máxima de 34°C durante la tarde, con vientos leves del noreste. Por la noche, aumentará la nubosidad (mayormente nublado) y el viento rotará al sureste, incrementando su intensidad a entre 23 y 31 km/h. La mínima será de 26°C.

Publicidad

Pronóstico para el Miércoles 7 – Alerta por Tormentas:

El cambio será notable desde la madrugada, con tormentas aisladas (probabilidad del 10-40%). La inestabilidad se incrementará durante la mañana y tarde, donde se esperan tormentas y luego tormentas fuertes hacia la noche, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 40-70%.

A pesar de un pico de 34°C en la tarde, las temperaturas descenderán significativamente durante la noche, hasta los 21°C en la madrugada, marcando un cambio térmico abrupto. Los vientos serán moderados y sostenidos, predominantes del sur y sudeste.

Recomendaciones de Defensa Civil

Ante el pronóstico de tormentas para mañana, Defensa Civil recomienda a la población:

Publicidad