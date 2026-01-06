Huarpe Deportivo > Los detalles
El Apertura 2026 ya tiene cronograma: así se juegan las primeras 12 jornada
POR REDACCIÓN
La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de días y horarios correspondientes a las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026, que se disputará entre los meses de enero y marzo.
El certamen dará inicio el jueves 22 de enero con el partido entre Aldosivi y Defensa y Justicia, encuentro que marcará el comienzo oficial de la competencia en la nueva temporada del fútbol argentino.
Desde la organización explicaron que la diagramación del fixture se realizó teniendo en cuenta distintos factores clave. Entre ellos, la participación de los equipos argentinos en los torneos continentales, con el objetivo de evitar la superposición de partidos del torneo local con los compromisos de la Fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores y de la Recopa Sudamericana.
Asimismo, se contemplaron los descansos reglamentarios para los planteles, los requerimientos de los organismos de seguridad, las exigencias de la televisión y el horario de verano, que establece la imposibilidad de disputar encuentros antes de las 17.
De esta manera, la Liga Profesional busca garantizar una organización equilibrada del calendario, priorizando el rendimiento deportivo, la seguridad y las condiciones adecuadas para el desarrollo de los partidos en el arranque del Torneo Apertura 2026.
El fixture de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026
Fecha 1
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
20.00 Unión – Platense (Zona A)
20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B)
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
Fecha 2
Lunes 26 de enero
17.00 Platense – Instituto (Zona A)
Martes 27 de enero
17.45 Vélez – Talleres (Zona A)
20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)
20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)
22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)
Miércoles 28 de enero
17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)
20.00 River – Gimnasia (Zona B)
22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)
Jueves 29 de enero
17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
19.15 Lanús – Unión (Zona A)
19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)
21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)
Fecha 3
Sábado 31 de enero
17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)
19.45 Independiente – Vélez (Zona A)
22.00 Talleres – Platense (Zona A)
22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)
Domingo 1° de febrero
17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)
19.15 Boca – Newell’s (Zona A)
21.30 Rosario Central – River (Zona B)
Lunes 2 de febrero
17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)
17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)
19.45 Tigre – Racing (Zona B)
22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)
Martes 3 de febrero
19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)
21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)
21.15 Instituto – Lanús (Zona A)
Fecha 4
Viernes 6 de febrero
21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)
Sábado 7 de febrero
17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)
18.00 Racing – Argentinos (Zona B)
20.00 River – Tigre (Zona B)
22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)
22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)
Domingo 8 de febrero
17.00 Platense – Independiente (Zona A)
17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)
22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)
22.15 Vélez – Boca (Zona A)
Lunes 9 de febrero
17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)
19.15 Lanús – Talleres (Zona A)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
Fecha 5
Jueves 12 de febrero
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)
21.15 Argentinos – River (Zona B)
Viernes 13 de febrero
18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)
20.00 Independiente – Lanús (Zona A)
22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)
Sábado 14 de febrero
17.30 Banfield – Racing (Zona B)
19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)
22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)
Domingo 15 de febrero
17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)
19.30 Boca – Platense (Zona A)
22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)
22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)
Lunes 16 de febrero
19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)
Fecha 6 (Interzonal)
Jueves 19 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
19.30 Instituto – Atlético Tucumán
Viernes 20 de febrero
18.00 Estudiantes – Sarmiento
20.00 Boca – Racing
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
22.15 Rosario Central – Talleres
Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central
17.00 Banfield – Newell’s
19.15 Deportivo Riestra – Huracán
21.30 Central Córdoba – Tigre
Domingo 22 de febrero
18.30 Vélez – River
21.00 Unión – Aldosivi
A confirmar
Argentinos – Lanús
Fecha 7
Martes 24 de febrero
17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)
17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A)
19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)
19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)
22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)
Miércoles 25 de febrero
17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)
17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)
19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)
Jueves 26 de febrero
17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)
17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)
19.30 River – Banfield (Zona B)
A confirmar
Lanús – Boca (Zona A)
Aldosivi – Argentinos (Zona B)
Fecha 8
Sábado 28 de febrero
17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)
22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 1° de marzo
17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)
19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)
19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)
21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)
21.30 Instituto – Unión (Zona A)
Lunes 2 de marzo
17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B)
19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)
19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)
21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B)
Martes 3 de marzo
19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)
19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)
Fecha 9
Jueves 5 de marzo
19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Viernes 6 de marzo
17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)
22.00 Unión – Talleres (Zona A)
22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)
19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
21.30 Racing – Huracán (Zona B)
21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)
Fecha 10
Martes 10 de marzo
17.30 Tigre – Vélez (Interzonal)
17.30 Newell’s – Platense (Zona A)
19.45 Independiente – Unión (Zona A)
22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)
Miércoles 11 de marzo
17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)
17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)
19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)
22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)
22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)
Jueves 12 de marzo
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)
19.15 Talleres – Instituto (Zona A)
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)
21.30 Huracán – River (Zona B)
Viernes 13 de marzo
20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)
Fecha 11
Sábado 14 de marzo
17.00 Platense – Vélez (Zona A)
20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)
Domingo 15 de marzo
15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)
15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)
19.45 River – Sarmiento (Zona B)
22.00 Unión – Boca (Zona A)
Lunes 16 de marzo
15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)
15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)
17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)
20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
22.15 Instituto – Independiente (Zona A)
Martes 17 de marzo
19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)
21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)
21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A)
Fecha 12
Viernes 20 de marzo
21.00 Banfield – Tigre (Zona B)
21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)
Sábado 21 de marzo
15.30 Vélez – Lanús (Zona A)
17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)
20.00 Independiente – Talleres (Zona A)
22.15 Belgrano – Racing (Zona B)
Domingo 22 de marzo
15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)
17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)
20.00 Boca – Instituto (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A)
22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)
Lunes 23 de marzo
19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)
21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B)
Miércoles 25 de marzo
19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)