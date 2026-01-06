Judiciales > En Santa Lucía
Él va a prisión, ella hará tareas comunitarias: la sentencia a una pareja por un robo
POR REDACCIÓN
Una rápida reacción comunitaria y policial frustró el robo en una vivienda del departamento de Santa Lucía y culminó con la aprehensión de los dos presuntos autores, quienes recibieron sentencias divergentes por parte de la Justicia. Gabriel Omar Sánchez Mallea fue condenado a dos años de prisión efectiva, mientras que a Erica Fuentes se le otorgó la suspensión de juicio a prueba.
Los hechos: un ingreso violento de madrugada
El episodio ocurrió en la madrugada del sábado 3 de enero, alrededor de las 00:10 horas, en una casa ubicada sobre calle Jujuy. Según la investigación a cargo del fiscal Fernando Bonomo, la pareja, que mantenía una relación sentimental, se aproximó a la vivienda y, a fuerza de golpes, quebraron en dos la puerta de entrada para ingresar de manera violenta.
Una vez en el interior, los sujetos sustrajeron un parlante y el control remoto de un televisor de un mueble del comedor, para luego emprender la fuga.
La clave: la alerta vecinal y el operativo policial
El violento ingreso generó ruidos que alertaron a vecinos de la zona, quienes realizaron de inmediato un llamado al 911. Los testigos no solo reportaron el hecho, sino que también aportaron una descripción precisa de las características físicas y la vestimenta de los dos individuos que huían.
Esta información vital permitió a la Policía desplegar un rápido operativo de rastrillaje en el sector. Minutos después, Sánchez Mallea fue aprehendido en la intersección de avenida Rawson y calle Mariano Moreno, instantes después de haber arrojado el parlante robado a la vía pública.
Por su parte, Fuentes fue detenida en la zona de calles Álvarez y Pueyrredón, donde intentó modificar su apariencia colocándose una remera celeste sobre la prenda con la que había sido identificada. El control remoto no pudo ser recuperado.
Resoluciones judiciales diferenciadas
Este lunes, el juez de Flagrancia dictó sentencia, aplicando criterios distintos para cada imputado, en función de sus antecedentes y su participación.
Para Erica Fuentes: Se dispuso la suspensión de juicio a prueba por dos años. Las condiciones incluyen una reparación simbólica de $100.000 a favor de la víctima (a abonar en 30 días) y la realización de 120 horas de tareas comunitarias en el Municipio de Santa Lucía durante siete meses. La mujer no registraba causas penales previas.
Para Gabriel Omar Sánchez Mallea: Fue condenado mediante juicio abreviado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia. El hombre, identificado por las fuentes judiciales como "un reconocido en el ambiente delictivo", quedó bajo prisión preventiva.