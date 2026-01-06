Él va a prisión, ella hará tareas comunitarias: la sentencia a una pareja por un robo

Una rápida reacción comunitaria y policial frustró el robo en una vivienda del departamento de Santa Lucía y culminó con la aprehensión de los dos presuntos autores, quienes recibieron sentencias divergentes por parte de la Justicia. Gabriel Omar Sánchez Mallea fue condenado a dos años de prisión efectiva, mientras que a Erica Fuentes se le otorgó la suspensión de juicio a prueba.

Los hechos: un ingreso violento de madrugada

El episodio ocurrió en la madrugada del sábado 3 de enero, alrededor de las 00:10 horas, en una casa ubicada sobre calle Jujuy. Según la investigación a cargo del fiscal Fernando Bonomo, la pareja, que mantenía una relación sentimental, se aproximó a la vivienda y, a fuerza de golpes, quebraron en dos la puerta de entrada para ingresar de manera violenta.

Una vez en el interior, los sujetos sustrajeron un parlante y el control remoto de un televisor de un mueble del comedor, para luego emprender la fuga.

La clave: la alerta vecinal y el operativo policial

El violento ingreso generó ruidos que alertaron a vecinos de la zona, quienes realizaron de inmediato un llamado al 911. Los testigos no solo reportaron el hecho, sino que también aportaron una descripción precisa de las características físicas y la vestimenta de los dos individuos que huían.

Esta información vital permitió a la Policía desplegar un rápido operativo de rastrillaje en el sector. Minutos después, Sánchez Mallea fue aprehendido en la intersección de avenida Rawson y calle Mariano Moreno, instantes después de haber arrojado el parlante robado a la vía pública.

Por su parte, Fuentes fue detenida en la zona de calles Álvarez y Pueyrredón, donde intentó modificar su apariencia colocándose una remera celeste sobre la prenda con la que había sido identificada. El control remoto no pudo ser recuperado.

Resoluciones judiciales diferenciadas

Este lunes, el juez de Flagrancia dictó sentencia, aplicando criterios distintos para cada imputado, en función de sus antecedentes y su participación.