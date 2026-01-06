El lunes 5 de enero de 2026, Luzu TV inauguró su temporada de verano desde un nuevo estudio ubicado en Playa Boutique, Club de Mar, específicamente en la intersección de Avenida del Mar y Guerrero. Con una escenografía que destaca por su mesa blanca con vista directa a la playa y al mar, el canal de Nicolás Occhiato inició una programación especial que incluyó shows en vivo y un gran nivel de audiencia.

La jornada comenzó con “FM Luzu”, bajo la conducción de Cris Vanadia, seguida a las 8:00 por “Antes que nadie”. A las 10:00, inició “Nadie dice nada”, el ciclo más visto de la señal, donde Nicolás Occhiato les dio la bienvenida a sus fieles seguidores mientras más de 200 mil personas seguían la transmisión en vivo. Durante el programa, Lali Espósito sorprendió al contar una divertida anécdota sobre su actuación en "Las brujas de Salem".

El cierre del programa estuvo a cargo de Ángela Torres, quien cantó frente a las personas que se acercaron al estudio. La grilla continuó con el estreno de “Patria y familia”, el nuevo ciclo de Marley junto a Flor Peña, seguido por “Se fue larga”, retomando finalmente “FM Luzu” el control hasta las 20:00. Desde la organización invitaron a los seguidores a acercarse al lugar y anunciaron que habrá más shows en vivo y gratuitos.