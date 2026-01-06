El Gobierno de San Juan puso en marcha una inversión millonaria para renovar de manera integral el Instituto de Menores Nazario Benavidez, ubicado en el departamento Zonda. A través de una licitación pública, la Provincia destinará $1.019.165.270,47 para ejecutar una serie de obras de refacción y nuevas intervenciones que buscan mejorar las condiciones edilicias, la seguridad y la funcionalidad del predio.

Según consta en los pliegos oficiales, la apertura de sobres está prevista para el 15 de enero, y el plazo de ejecución de los trabajos será de 180 días corridos a partir del acta de inicio de obra. La intervención apunta a revertir el marcado deterioro que presenta el predio, especialmente en lo referido a la circulación interna, la iluminación y los servicios básicos.

Publicidad

Actualmente, el instituto evidencia una falta de mantenimiento sostenido, con calles internas en mal estado y un sistema lumínico claramente insuficiente. Durante la noche, amplios sectores —como el ingreso, la garita y el boulevard— permanecen en penumbra debido a la ausencia de luminarias y al desgaste de las existentes, una situación que impacta tanto en la seguridad como en el normal funcionamiento del establecimiento.

A esto se suma la pérdida de espacios recreativos complementarios. En los últimos años se retiró una plaza de salud que utilizaban los jóvenes para acompañar las actividades deportivas, quedando el predio limitado casi exclusivamente a canchas de fútbol. En ese contexto, la obra proyectada representa la primera etapa de un plan más amplio, que busca sentar las bases para una recuperación integral del instituto.

Publicidad

Uno de los ejes centrales del proyecto es preservar el paisaje natural, con especial cuidado en la línea de arbolado existente. En los casos en que sea necesario remover algún ejemplar para avanzar con las obras, se prevé su reubicación dentro del mismo predio, evitando pérdidas ambientales.

Las tareas principales incluyen repavimentación y pavimentación de calles internas, ejecución de cordones, adecuación de la traza vial y la apertura de un extremo del boulevard para facilitar el ingreso y egreso vehicular durante actividades especiales. Esta modificación permitirá, además, restringir de manera sencilla el acceso a sectores más privados del instituto cuando sea necesario.

Publicidad

La iluminación será otro de los puntos fuertes de la intervención. El proyecto contempla el reemplazo total de luminarias y la incorporación de nuevas, con una distribución que abarcará garitas, senderos peatonales, calles internas y el perímetro del edificio que actualmente se encuentra en proceso de remodelación. También se renovará el mástil principal, con la posibilidad de reubicarlo según criterios técnicos.

En materia de infraestructura, se construirán senderos peatonales de hormigón estampado, una senda de salud con señalización de distancias y un veredín exterior que acompañará la renovación parcial del cerco perimetral, que alcanzará aproximadamente el 30% del frente del predio. Además, se ejecutarán obras de cloacas, una torre metálica para tanque de agua, renovación completa de instalaciones eléctricas, parquización y colocación de mobiliario urbano.

En total, se pavimentarán 7.600 metros cuadrados, se ejecutarán 3.400 metros cuadrados de sendas peatonales y se parquizarán 4.000 metros cuadrados, configurando una intervención de 15.000 metros cuadrados. Con esta obra, el Gobierno provincial busca mejorar sustancialmente las condiciones del instituto y avanzar hacia un espacio más seguro, funcional y acorde a las necesidades de los jóvenes que allí se alojan.