Mickey Rourke lanzó una campaña para que sus fans lo ayuden a no quedar en la calle

El reconocido actor Mickey Rourke enfrenta una crítica situación financiera que pone en riesgo su permanencia en su residencia de Los Ángeles,. Según documentos legales, su casero, Eric Goldie, le notificó el pasado 18 de diciembre una deuda de 59.100 dólares en concepto de alquileres impagos, dándole un plazo de tres días para regularizar el monto o abandonar la propiedad. Ante la amenaza de desahucio, su equipo de representación inició una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe bajo el nombre “Ayuda a Mickey Rourke a permanecer en su hogar”.

La iniciativa, impulsada por su amiga Liya-Joelle Jones, busca alcanzar los 100.000 dólares, aunque en sus primeras seis horas apenas superó los 1.500 dólares.

Rourke firmó el contrato en marzo de 2025 por una renta inicial de 5.200 dólares que luego ascendió a 7.000 dólares mensuales. Liya-Joelle Jones declaró a The Hollywood Reporter: “Mickey está atravesando un momento muy complicado, y resulta conmovedor comprobar la cantidad de personas que se preocupan por él y que desean ayudarle”.

En la descripción oficial de la campaña, que cuenta con el consentimiento del actor, se explica que “la vida no siempre sigue una línea recta, y a pesar de todo lo que Mickey ha dado en su carrera y en su vida, ahora se enfrenta a un momento financiero complicado que pone en riesgo su situación habitacional”.

El objetivo es brindarle “estabilidad y serenidad durante una época estresante, de manera que Mickey pueda conservar su hogar y tener margen para recuperarse”. Asimismo, solicitaron apoyo masivo indicando que “cualquier donación, sin importar la cuantía, supondrá una diferencia real. Si no puedes contribuir económicamente, difundir esta página también supone una gran ayuda. Muchas gracias por tu amabilidad y apoyo”.

Este conflicto habitacional surge tras una disputa legal con el programa Celebrity Big Brother UK por falta de pagos luego de la salida de Rourke en abril de 2025. Su representante, Kimberly Hines, denunció que el formato le había “faltado al respeto” al “humillarle públicamente”.

Hines afirmó en un comunicado: “No cabe duda de que, cuando Big Brother fichó a Mickey Rourke, eran plenamente conscientes de su imagen pública y de cómo encajaba con el perfil rebelde de Hollywood”. Además, añadió que la producción sabía que su presencia sería “explosiva, polémica y capaz de atraer todas las miradas; eso es lo que obtuvieron y mucho más”. Actualmente, el propietario de la vivienda también exige el reembolso de honorarios de abogados y la resolución definitiva del contrato de arrendamiento.