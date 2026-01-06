Personal de la División Policía Comunitaria secuestró una bicicleta tras realizar recorridas de prevención y seguridad en la zona de Marquesado, en Rivadavia. Tres sospechosos se dieron a la fuga tras ver a los efectivos.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento tuvo lugar sobre calle Morón, antes de llegar a avenida Libertador, donde los efectivos detectaron la presencia de tres sujetos de sexo masculino, uno mayor de edad y dos menores. Al advertir la presencia policial, los individuos intentaron darse a la fuga.

En ese momento, uno de los sospechosos cayó a un costado de la calzada con su bicicleta, sin embargo logró escapar por sus propios medios, abandonado el rodado. Además, los otros dos jóvenes también huyeron en dirección a avenida Ignacio de la Roza y luego continuaron por calles Morón y Comercio, perdiéndose de vista en esa zona.

La Policía expuso que la bicicleta abandonada es rodado 29, de color negro con celeste claro, marca Boga, y presentaba el cuadro limado. El rodado fue secuestrado y trasladado a la sede de la Comisaría 34ª.