Acusó a su hermano de apuñalarlo y descubrieron la mentira

Un giro inesperado marcó la investigación del Ministerio Público Fiscal sobre un incidente ocurrido el último día de 2025 en Chimbas. Jorge Nahuel Rosselot, un conocido delincuente de 30 años con antecedentes penales, denunció inicialmente haber sido víctima de una agresión violenta por parte de un familiar cercano.

En su primera declaración, el hombre sostuvo que “su hermano Lucas Pérez, de 38 años, habría ingresado a la vivienda y lo atacó con un cuchillo, provocándole heridas en brazos y piernas”. No obstante, el parte médico constató lesiones cortopunzantes en el brazo izquierdo, la mano izquierda y la pierna izquierda tras su atención profesional.

La versión oficial comenzó a perder consistencia cuando testigos afirmaron que Rosselot incumplió con una medida judicial al ser visto corriendo por el barrio sin autorización.

El sujeto debía cumplir prisión domiciliaria por una condena de violencia de género de 2023, beneficio otorgado porque en la audiencia de ese año “manifestó padecer diabetes”. Fuentes judiciales indicaron que el desplazamiento ilegal detectado por los vecinos estaría vinculado con el origen real de sus heridas.

Por su parte, testigos señalaron que Lucas Pérez fue visto en las inmediaciones, pero lejos del denunciante, lo que descartaría su participación en el presunto hecho denunciado.