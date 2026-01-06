Ante el aumento de visitantes durante la temporada estival y los riesgos detectados en distintos sectores, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan dispuso un refuerzo del operativo de seguridad en el dique de Ullum. La medida incluyó mayor presencia policial, apoyo de fuerzas de emergencia y señalización preventiva en zonas consideradas peligrosas, con el objetivo de evitar accidentes vinculados tanto a la navegación como al ingreso indebido de personas.

El subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, informó a DIARIO HUARPE que a fines de diciembre se realizó una reunión de coordinación entre el ministerio, la Policía de San Juan, Seguridad Náutica y Bomberos. “Analizamos lo que venía ocurriendo hasta ese momento y decidimos redistribuir los recursos, reforzando los controles en las zonas más complejas”, explicó. Como resultado de ese encuentro, se incorporaron embarcaciones de bomberos a las rondas de control y se apostaron efectivos policiales en sectores críticos del dique.

Según indicó el funcionario, las medidas adoptadas comenzaron a mostrar resultados en los primeros días de implementación. “Se colocó personal policial en zonas prohibidas, se señalizó con cinta de peligro y eso funcionó bien, porque durante los últimos fines de semana no se registró presencia de chicos en esos sectores”, señaló. En ese marco, remarcó que el objetivo del operativo es preventivo. “La idea es concientizar y cuidar a la gente, no generar molestias innecesarias”, afirmó.

Cerimedo explicó que el dique de Ullum presenta mayores dificultades operativas que otros espejos de agua de la provincia. “Es un dique más grande y con muchos más accesos, lo que lo vuelve más complejo desde el punto de vista del control”, sostuvo. En comparación, señaló que en Punta Negra “no están permitidos los deportes náuticos, ni lanchas ni motos de agua, y eso reduce significativamente los riesgos”.

En relación con la actividad acuática, recordó que en Ullum no está habilitado el nado en aguas abiertas. “La prohibición existe para evitar inconvenientes, porque muchas veces desde una lancha o una moto de agua no se logra ver a los nadadores”, explicó. Aclaró, además, que “hay sectores delimitados para el baño, con guardavidas, pero no está permitido salir de esas zonas”.

Otro de los focos de preocupación está vinculado a los accesos informales al espejo de agua. “Existen huellas y entradas no habilitadas por la costa del lago, y eso impide llevar un control adecuado”, indicó Cerimedo. Según detalló, la Guardia Náutica realiza un conteo estricto de las embarcaciones que ingresan por los accesos oficiales. “Si entran 100 embarcaciones, a la hora de cierre deben salir 100; si falta una, se activa un operativo de búsqueda”, explicó.

El subsecretario advirtió que quienes ingresan por sectores clandestinos quedan fuera de ese sistema. “Al no declarar el ingreso, no sabemos si está todo bien y, ante una emergencia, no se puede activar un rescate de manera inmediata”, sostuvo. A esto se suman irregularidades frecuentes, como embarcaciones sin licencia, sin carnet habilitante o sin equipos de comunicación.

Finalmente, Cerimedo se refirió a sectores particularmente peligrosos donde, pese a la cartelería, algunas personas ingresan para realizar clavados. “Es una zona compleja, con laderas de montaña, piedras y desniveles, donde ya hubo accidentes”, afirmó, y agregó que actualmente “se trata de un área muy fangosa y de alto riesgo”, por lo que insistió en la necesidad de respetar las indicaciones y las normas vigentes.