Calendario ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 0

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso el calendario de pagos para el primer mes del año, con fechas específicas según la terminación del Documento Nacional de Identidad. Los montos de todas las prestaciones fueron actualizados mediante el mecanismo de movilidad automática, que sigue la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cronograma para DNI terminados en 0

A continuación, se detallan las fechas clave para los beneficiarios sanjuaninos cuyo DNI finaliza en 0 (cero):

Viernes 9 de enero:

Jubilaciones y pensiones mínimas: Haber mínimo de $349.303,33. Se espera un bono extraordinario que elevaría el total a $419.303,33.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58 por hijo. Para hijos con discapacidad: $408.697,46.

Pensiones No Contributivas: $244.523,04 (inválidez/vejez). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60. Ambos montos podrían incrementarse con un bono confirmado.

Lunes 12 de enero:

Asignación por Embarazo: $118.454,32.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento): Disponibles desde esta fecha y hasta el 12 de febrero, sin distinción por terminación de DNI.

Miércoles 14 de enero:

Asignación por Prenatal y por Maternidad: Para DNI terminados en 0 y 1. El monto varía según el ingreso de la beneficiaria.

Viernes 23 de enero:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: Para DNI terminados en 0 y 1. Los montos son individuales.

Otras prestaciones con fechas específicas

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Cobro disponible entre el 9 de enero y el 12 de febrero para todos los DNI.

Seguro de Desempleo (Plan 1): Jueves 22 de enero, para DNI terminados en 0 y 1.

Seguro de Desempleo (Plan 2): Del 6 al 12 de enero, sin restricción por terminación de DNI.

Actualización automática y consultas

Todos los montos mencionados se ajustan de forma mensual y automática según la evolución del IPC, tal como establece la ley de movilidad. Este sistema busca garantizar que los ingresos de los beneficiarios mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.

Para consultas personalizadas o verificación de fechas exactas, los beneficiarios pueden:

Ingresar a Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social.

Utilizar la aplicación oficial Mi ANSES en sus dispositivos móviles.

Llamar a la línea gratuita 130.

Se recomienda a los titulares planificar el cobro evitando las aglomeraciones en los primeros días hábiles de cada cronograma y priorizando el uso de medios electrónicos o cajeros automáticos.