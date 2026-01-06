Murió el hombre baleado durante una disputa vecinal en el Barrio Las Pampas

Una trágica escalada de violencia entre vecinos del Barrio Las Pampas culminó anoche con la muerte de Ricardo Fernando Caballero, de 41 años, quien había recibido un disparo de arma de fuego en la tarde del domingo. Según confirmaron fuentes judiciales, el hombre falleció en el hospital a causa de las graves heridas internas provocadas por la bala, que no tuvo salida de su cuerpo.

La disputa que terminó en tragedia

El episodio se desencadenó el domingo por la tarde a raíz de un conflicto entre dos familias vecinas en el Barrio Las Pampas. Según la investigación, la discusión escaló rápidamente a pedradas e insultos. En medio de este altercado, Caballero recibió un único disparo de arma de fuego en el torso.

Publicidad

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital con código rojo. El proyectil, que quedó alojado en su cuerpo, le provocó lesiones graves en el pulmón, el páncreas y el hígado, generando un abundante sangrado interno. Pese a los esfuerzos médicos, su estado se mantuvo crítico durante más de 24 horas hasta que se produjo su deceso anoche.

Avances en la investigación y detenciones

En las horas posteriores al ataque, la policía logró la detención de un sujeto de 28 años, de apellido Lara, señalado como el presunto autor material del disparo. Lara permanece bajo arresto a disposición de la Justicia.

Publicidad

Además, se buscaba a un segundo involucrado, identificado por el apodo "El Tartamudo", a quien se consideraba coautor en los hechos violentos que precedieron al tiroteo. Según información actualizada, este individuo se presentó espontáneamente en sede judicial horas después de haber estado prófugo, quedando también a disposición de las autoridades.

La muerte de Caballero transforma la carátula de la investigación, que inicialmente se trataba de una tentativa de homicidio, para pasar a ser investigada como un homicidio doloso. Se espera que en las próximas horas el fiscal a cargo de la causa realice nuevas imputaciones ante el juez de Garantías.