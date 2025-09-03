El presidente Javier Milei encabezará este miércoles el acto de cierre de campaña de su partido en el municipio bonaerense de Moreno, lo que ha generado preocupación en materia de seguridad. La elección de este distrito, uno de los más afectados por el ajuste económico y gobernado por el peronismo, se produce en un contexto de creciente malestar social y tras incidentes violentos en una reciente caravana presidencial. Las autoridades locales y nacionales están coordinando un importante despliegue para garantizar la integridad del mandatario y su comitiva.

El evento se desarrollará en la sede del Club Villa Ángela a las 17 horas, en un municipio que la administración de La Libertad Avanza ha afectado significativamente con sus políticas de recortes. La visita del presidente se da en medio de un clima social tenso, marcado por los efectos de las medidas económicas y los últimos escándalos de corrupción que afectan al Gobierno. Esta situación genera inquietud, especialmente después de que Milei fuera agredido con insultos y piedras en una caravana en Lomas de Zamora, obligándolo a él y a su comitiva a evacuar la zona.

El acto de campaña, en el que se espera la asistencia de más de diez mil personas, contará con la presencia de ocho candidatos de la sección y varios miembros del Gabinete. También estará presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuyo nombre ha aparecido en el escándalo de supuestos pedidos de sobornos. La mesa encargada de la organización espera fortalecer la posición de su candidato en la Primera Sección Electoral, Diego Valenzuela, y contrarrestar la ventaja del peronismo.

Ante los episodios violentos previos, se ha programado un intenso operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia del mandatario. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, expresó su preocupación por la situación, señalando que "la gente está angustiada y enojada". La jefa comunal agregó que si bien en el distrito nunca hubo inconvenientes con la oposición, el clima actual es diferente y el Ministerio de Seguridad debe velar por la integridad del presidente.

Fernández también manifestó su malestar por tener que realizar un despliegue especial para la llegada del mandatario, en un contexto en que los subsidios de seguridad a los municipios han sido suspendidos. La intendenta sostuvo que el enojo de la población es "real" y que el presidente no puede ponerse en el papel de víctima, sino que debe asumir el rechazo social que enfrenta.