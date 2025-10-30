Un brasileño quedó encantado con helado argentino y se llevó 1kg en la valija

Las redes sociales suelen ser escenario de desafíos absurdos, pero pocos tan deliciosamente arriesgados como el que protagonizó recientemente un influencer brasileño: transportar un kilo de helado argentino desde Buenos Aires hasta las playas de Brasil, dentro de su equipaje. El experimento, que combinó nostalgia gastronómica y curiosidad científica, despertó el interés de miles de usuarios y puso a prueba los límites del transporte de alimentos.

Moises Santos, conocido en las plataformas como “El Negrito Argentino”, compartió el proceso en un video titulado con intriga: “¿1 kg de helado en la valija llega o no llega?”. El contenido, publicado el 30 de octubre de 2025, muestra su intento por llevar un pote de helado de Rapanui —una de las marcas más emblemáticas de Argentina— como si se tratara de un tesoro nacional que merecía traspasar fronteras.

Publicidad

Aunque el video no revela si el helado llegó en condiciones óptimas o convertido en una bebida cremosa, la publicación generó un intenso intercambio de comentarios. Viajeros de diferentes países compartieron sus propias experiencias transportando alimentos como empanadas, alfajores o dulce de leche, confirmando que el deseo de llevar un pedazo de la cultura culinaria local en la maleta es un fenómeno extendido.

Santos, quien suele compartir comparaciones entre la cultura argentina y brasileña, ha convertido su cuenta en un espacio de celebración de los sabores locales. Desde el asado hasta el fernet, sus contenidos reflejan un claro cariño por Argentina. Esta vez, el helado de Rapanui se transformó en el símbolo de un desafío que resonó en ambos les de la frontera: una prueba de que, a veces, el antojo puede más que las advertencias del sentido común.