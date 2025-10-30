Rusherking y su decisón tras frcasar con la China Suárez y Ángela Torres

Durante varios años, Rusherking fue una figura central en el ámbito mediático. El cantante no solo fue noticia por sus éxitos musicales, sino también por sus intensos y expuestos romances. Mantuvo un vínculo mediático con la China Suárez que incluyó "viajes, canciones y hasta un video musical"; y luego una "historia breve pero intensa" con Ángela Torres.

En los últimos meses, su nombre volvió a ocupar espacio en los portales a raíz de "las declaraciones de Ángela Torres sobre su vínculo amoroso", lo que generó la reacción del artista. No obstante, lejos de querer prolongar el escándalo, Rusherking optó por "reflexionar y tomar distancia".

El cantante explicó a Clarín que, aunque "sentía la necesidad de defenderme", fue en ese momento cuando hizo "un quiebre". Rusherking afirmó que "entendí que no siempre tengo que hacerlo, porque tengo bien en claro la persona que soy, aunque suene cliché". Este cambio de enfoque se da después de haber vivido "relaciones intensas y muy expuestas".

El músico fue tajante al señalar su nueva prioridad. Indicó: "Hoy estoy enfocado en otras cosas. Mis proyectos y mi carrera artística, así que no me meto más en esas cosas, y tampoco quiero que me llegue nada. Es algo que no me identifica".

El artista dejó en claro su decisión de no ingresar más en polémicas, explicando el costo personal de estas discusiones: "No pienso defenderme más porque me saca mucha energía y me aleja de las cosas que realmente me importan". Esta postura es un acto de "cuidado y madurez".