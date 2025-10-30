Un violento episodio de robo y lesiones se registró anoche en el barrio Penitente, en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia, dejando a un joven gravemente herido.

De acuerdo con fuentes policiales, la víctima, de 27 años, fue agredida por Cristian Maximiliano Mejiva, de 25 años, quien lo golpeó brutalmente para robarle un par de zapatillas marca Puma y el dinero que llevaba consigo.

Tras el ataque, el joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde recibió atención médica por politraumatismos en la zona de la cabeza.

Efectivos de la Comisaría 34º lograron aprehender al agresor en la vía pública poco después del hecho. El caso quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que inició la investigación correspondiente para determinar las circunstancias del violento robo.