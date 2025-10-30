Policiales > En Ruta 183
Frustraron un robo en un depósito de Vialidad Provincial en 25 de Mayo
POR REDACCIÓN
Un intento de robo fue frustrado anoche en el depósito de la Dirección Provincial de Vialidad, ubicado sobre la Ruta 183, en el departamento 25 de Mayo.
Según informaron fuentes policiales, un funcionario policial que se encontraba realizando servicio adicional en una finca lindera observó a un individuo dentro del predio de Vialidad intentando sustraer una bomba de agua y una rueda completa.
El sospechoso, identificado como Carlos Maximiliano Morales Chaves, de 22 años, intentó escapar del lugar, pero fue aprehendido a pocos metros gracias a la rápida intervención del efectivo.
Los elementos recuperados corresponden a una bomba de agua marca Gamma y una rueda completa con cubierta marca Fate O.
El hecho fue intervenido por personal de la Comisaría 10º, que labró las actuaciones correspondientes y puso al detenido a disposición de la UFI Flagrancia para continuar con la investigación.
Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, expresó su respaldo al presidente Javier Milei tras las elecciones legislativas. Afirmó que el mensaje libertario del mandatario “resuena en todo el hemisferio” y sostuvo que los mercados “deberían facilitar la financiación de la República para 2026”.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el asalto a una familia en Villa Belgrano, una llamada anónima llevó a la Policía hasta un motel camino al aeropuerto. El operativo, que incluyó fuerzas especiales y la presencia del ministro de Seguridad, culminó con un hallazgo inesperado: los sospechosos eran una pareja que no tenía relación con el caso.