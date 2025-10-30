Publicidad
Publicidad

Policiales > En Ruta 183

Frustraron un robo en un depósito de Vialidad Provincial en 25 de Mayo

Un joven fue detenido tras intentar sustraer una bomba de agua y una rueda completa del depósito de la Dirección Provincial de Vialidad.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El hecho ocurrió en Ruta 183 y fue advertido por un policía que realizaba servicio adicional en una finca cercana. Foto gentileza. 

Un intento de robo fue frustrado anoche en el depósito de la Dirección Provincial de Vialidad, ubicado sobre la Ruta 183, en el departamento 25 de Mayo.

Según informaron fuentes policiales, un funcionario policial que se encontraba realizando servicio adicional en una finca lindera observó a un individuo dentro del predio de Vialidad intentando sustraer una bomba de agua y una rueda completa.

Publicidad

El sospechoso, identificado como Carlos Maximiliano Morales Chaves, de 22 años, intentó escapar del lugar, pero fue aprehendido a pocos metros gracias a la rápida intervención del efectivo.

Los elementos recuperados corresponden a una bomba de agua marca Gamma y una rueda completa con cubierta marca Fate O.

Publicidad

El hecho fue intervenido por personal de la Comisaría 10º, que labró las actuaciones correspondientes y puso al detenido a disposición de la UFI Flagrancia para continuar con la investigación.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS