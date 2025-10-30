Un intento de robo fue frustrado anoche en el depósito de la Dirección Provincial de Vialidad, ubicado sobre la Ruta 183, en el departamento 25 de Mayo.

Según informaron fuentes policiales, un funcionario policial que se encontraba realizando servicio adicional en una finca lindera observó a un individuo dentro del predio de Vialidad intentando sustraer una bomba de agua y una rueda completa.

El sospechoso, identificado como Carlos Maximiliano Morales Chaves, de 22 años, intentó escapar del lugar, pero fue aprehendido a pocos metros gracias a la rápida intervención del efectivo.

Los elementos recuperados corresponden a una bomba de agua marca Gamma y una rueda completa con cubierta marca Fate O.

El hecho fue intervenido por personal de la Comisaría 10º, que labró las actuaciones correspondientes y puso al detenido a disposición de la UFI Flagrancia para continuar con la investigación.