Tras dejar las canchas años atrás, Maxi López sigue cosechando sorpresas y reinvenciones frente a la mirada de millones. Desde su llegada a MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), el exfutbolista no solo se ha destacado por su buena onda y sentido del humor, sino que también ha sabido ganarse un lugar entre los favoritos del reality gracias a su actitud relajada y sus apuestas culinarias inesperadas. En medio de la competencia, conducida por su expareja y madre de sus hijos, Wanda Nara, López ha demostrado ser un competidor dispuesto a sorprender a jurados, compañeros y a la audiencia.

Sin embargo, en la última semana, el exdeportista dejó a todos boquiabiertos con el anuncio de un desafío completamente distinto que se propone asumir: la música.

El inesperado cambio de rumbo se conoció a través de las redes sociales. Todo comenzó cuando Andy Chango, músico y compañero de certamen de López, subió una postal insólita. La imagen mostraba a Maxi López posando "elegante" con un teclado eléctrico en brazos, junto a la promesa de un debut inminente. Chango escribió: “El 11 de diciembre presentamos a nuestro nuevo tecladista, Maxi López”, adelantando así una fecha clave para los seguidores.

La reacción del exdeportista fue inmediata. Maxi López republicó la historia en su propia cuenta de Instagram y confirmó su participación, añadiendo con simpatía: “Ahí estaremos”. Acompañó la frase con una carita sonriente y el emoji del brazo musculoso.