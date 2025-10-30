Cultura y Espectáculos > Inesperado
Maxi López debutará como tecladista el 11 de diciembre
POR REDACCIÓN
Tras dejar las canchas años atrás, Maxi López sigue cosechando sorpresas y reinvenciones frente a la mirada de millones. Desde su llegada a MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), el exfutbolista no solo se ha destacado por su buena onda y sentido del humor, sino que también ha sabido ganarse un lugar entre los favoritos del reality gracias a su actitud relajada y sus apuestas culinarias inesperadas. En medio de la competencia, conducida por su expareja y madre de sus hijos, Wanda Nara, López ha demostrado ser un competidor dispuesto a sorprender a jurados, compañeros y a la audiencia.
Sin embargo, en la última semana, el exdeportista dejó a todos boquiabiertos con el anuncio de un desafío completamente distinto que se propone asumir: la música.
El inesperado cambio de rumbo se conoció a través de las redes sociales. Todo comenzó cuando Andy Chango, músico y compañero de certamen de López, subió una postal insólita. La imagen mostraba a Maxi López posando "elegante" con un teclado eléctrico en brazos, junto a la promesa de un debut inminente. Chango escribió: “El 11 de diciembre presentamos a nuestro nuevo tecladista, Maxi López”, adelantando así una fecha clave para los seguidores.
La reacción del exdeportista fue inmediata. Maxi López republicó la historia en su propia cuenta de Instagram y confirmó su participación, añadiendo con simpatía: “Ahí estaremos”. Acompañó la frase con una carita sonriente y el emoji del brazo musculoso.
Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, expresó su respaldo al presidente Javier Milei tras las elecciones legislativas. Afirmó que el mensaje libertario del mandatario “resuena en todo el hemisferio” y sostuvo que los mercados “deberían facilitar la financiación de la República para 2026”.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el asalto a una familia en Villa Belgrano, una llamada anónima llevó a la Policía hasta un motel camino al aeropuerto. El operativo, que incluyó fuerzas especiales y la presencia del ministro de Seguridad, culminó con un hallazgo inesperado: los sospechosos eran una pareja que no tenía relación con el caso.