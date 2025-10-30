Matilda Blanco, la reconocida asesora de moda, protagonizó un momento de alta tensión mediática en el programa LAM. La controversia se inició cuando Blanco descalificó públicamente el look de casamiento de Matías Alé y Martina Vignolo, lo que llevó a que Baby Etchecopar se solidarizara con el actor y cuestionara duramente a la fashion police.

En este contexto de confrontación, la actriz Miriam Lanzoni se comunicó con Ángel de Brito y fue quien "sacó a la luz" un supuesto romance oculto de Blanco. Lanzoni, quien trabajó con Matilda en el reality de El Trece, Corte y Confección, criticó el desempeño profesional de Blanco en el programa, llegando a decir: "¿sastre? Es un desastre. Un desastre cociendo, por eso me perseguía y me copiaba looks".

Publicidad

Fue entonces cuando Lanzoni reveló el supuesto affaire. Lanzoni comentó que Matilda "A Mario Guerci no paraba de adularlo. ¿Por qué será? Mejor no hablo". Guerci, modelo, también participó de Corte y Confección.

Ante la consulta de Ángel de Brito sobre el supuesto vínculo, Matilda Blanco no se achicó, aunque su respuesta fue explosiva: "Sí, es verdad. Le queria dar y bueno...".

Publicidad

La confesión generó el inmediato interrogatorio del panel de LAM. Nazarena Vélez preguntó directamente: "¿Le querías dar?", a lo que Matilda respondió afirmativamente: "Sí, obvio. Si, le decía que estaba todo bien".

El escándalo se profundizó cuando el panelista preguntó si el deseo de estar con Guerci había influido en la evaluación del reality. Nazarena preguntó: "¡Pará! ¿Le querías dar a Mario y le ponías buen puntaje?". Matilda admitió sin rodeos: "Sí, obvio. Y sí, le ponía buen puntaje".

Publicidad

El panel tomó la confesión con humor e ironía. Ángel de Brito afirmó que le decían que Matilda era una "depredadora", mientras que Yanina Latorre comentó: "¿Cuál es el problema? Es una vieja coged...".

Sin embargo, cuando De Brito le preguntó si efectivamente "le diste", Matilda se mantuvo en la reserva: "Esas cosas me las reservo". Ante la insistencia de Ángel, quien incluso afirmó "¡Le dio!", Matilda reiteró: "Me lo reservo porque no me gusta...". Nazarena Vélez infirió que "Si no lo cuenta es porque le dio". La única cosa que Matilda negó rotundamente fue la picante pregunta de Yanina Latorre sobre si Guerci le había "chupado los pies".