El enfrentamiento entre Ulises Jaitt y Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, se ha hecho público y ha generado gran atención en la actualidad del espectáculo. Hace algunos meses, Valentino Yospe hizo pública la mala relación con su tío, llegando a acusarlo de malos tratos y presunta violencia.

Ulises Jaitt se ha defendido de estas acusaciones. El hermano de Natacha alegó que el joven tenía "problemas de salud mental" y citó como testigos de su testimonio a vecinos, a su propia madre y a las autoridades del colegio. La tensión se elevó en los últimos días, cuando ambos se encontraron en un "acalorado cara a cara en el programa 'A la Tarde' (América)".

Ahora, Ulises habló con Juan Etchegoyen en la emisión de "Mitre Live", abordando este momento de total conflicto familiar.

En diálogo con el periodista, Ulises Jaitt se refirió a lo que piensa que le diría su hermana Natacha de todo esto. Ulises cree que su hermana "me pediría perdón porque me tuve que hacer cargo de todo, de la causa y de su hijo". También cree que Natacha le diría: "perdón hermano por lo que estás viviendo".

Respecto a la situación con su sobrino, Ulises expresó un deseo de que el conflicto llegue a su fin: "Ojalá se termine todo esto, que Valentino recapacite y que se termine todo, no sé a hasta dónde él quiere llegar”. Además, dirigiéndose al joven en tercera persona, sumó una frase lapidaria: “Ojalá le deje de romper las pel*** al tío"**.

Ulises también fue consultado por Etchegoyen acerca de si había recibido alguna "señal" o "algo paranormal" de su hermana luego de la grave denuncia de Valentino. Ulises comentó que aún no le había pasado de recibir una señal paranormal, aunque tiene fotos de Natacha en el lugar donde vive que usa como "forma de protección para que me guíe".

Fue en ese momento de la entrevista cuando ocurrió un hecho que Ulises interpretó como una señal. Su perro apareció y Ulises deslizó que "Este es el amor del bueno". Inmediatamente, relacionó el gesto con la consulta sobre su hermana: "Ves, me quedé pensando en la señal de mi hermana que me preguntaste y justo el perro vino solo a darme cariño, un beso. Lo acabo de captar". De esta manera, Ulises relacionó el gesto de su mascota con una "señal" de su hermana.