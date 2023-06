El candidato a gobernador de San Juan por Cambia San Juan, Marcelo Orrego, pasó por el Café de la Política y habló sobre los ejes que, hoy por hoy, le preocupan de la provincia. En este marco, contó que, según su perspectiva, hay tres cuestiones que necesitan un cambio: educación, seguridad y salud. Para esto, desde la subagrupación trabajan en un Plan de Gobierno, llevado adelante con más de 300 profesionales.

Orrego explicó que el eje que más le preocupa es la educación, ya que la provincia, según dijo, es una de las peores posicionadas a nivel académico.

Publicidad

En este marco, propuso la actualización de legislaciones relacionadas con la educación y, sobre todo de programas. En el caso de las condiciones laborales de los docentes, Orrego dijo que no solo es importante el sueldo, sino también la calidad de los edificios y de las herramientas de trabajo, porque “en definitiva son profesionales”.

De acuerdo con la seguridad, el diputado nacional manifestó que lo que más le preocupa es el hacinamiento en las cárceles y sus consecuencias. “Hay que debatir también sobre la emergencia carcelaria, cuántas veces dijeron que iban a inaugurar el nuevo penal. No entra ni un alfiler. Lamentablemente, algunos jueces lo que hacen, ante delitos menores, soltarlos”, planteó.

En este marco, delimitó la importancia de que haya más presencia policial, pero mejor formados y con mayor tecnología. Ordenados en cuadrillas, por ejemplo, para una mayor eficacia en la detención de delincuentes.

En la salud, Orrego marcó la necesidad de que haya capital humano y no "edificios vacíos". En este contexto, apuntó a priorizar la atención primaria y que, para atenderse, no haga falta tanta burocracia.

Publicidad

Orrego aseguró que los comicios en los que se elegirá gobernador y vice serán completamente diferentes a los del 14 de mayo. Primero, porque hay solo 10 fórmulas que la gente tendrá que votar y, segundo, porque obviamente cambió la cara de uno de los candidatos.

“Por primera vez vamos a ir a votar solo gobernador y vice, el resto ya son cargos elegidos. Pero además va a ser distinto porque no compiten las mismas personas. Para mí sigue siendo tramposa la ley de lemas, pero en definitiva nosotros vamos a ser nosotros los que vamos a ganar. No puede ser que no termine ganando quien más votos saca. Eso es mentir. Eso lo hicieron porque no tenían posibilidades de ganar”, planteó.