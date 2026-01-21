Publicidad
Política > Impulso

Orrego integra una comitiva argentina en Fitur para impulsar el turismo en San Juan

El gobernador Marcelo Orrego forma parte de la comitiva argentina que participa en Fitur en Madrid, con el objetivo de posicionar a San Juan como un destino turístico destacado.

POR REDACCIÓN

Hace 23 horas
El mandatario fue invitado por el secretario de Turismo de Nación, Daniel Scioli, a participar de Fitur. (Foto gentileza)

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, integra la comitiva argentina que participa en Fitur, la feria internacional de turismo más grande del mundo, que se realiza en Madrid, España. La invitación surgió a través del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y se financia mediante el Consejo Federal de Inversiones (CFI), tras una propuesta de la Organización Mundial del Turismo.

Orrego busca consolidar a San Juan como destino turístico internacional, destacando el Parque Ischigualasto y el turismo astronómico, al mismo tiempo que impulsa la provincia en el sector de turismo de eventos y convenciones (MICE).

Durante la feria, la comitiva mantiene reuniones estratégicas con empresas nacionales e internacionales para atraer inversiones que fortalezcan la infraestructura turística y gestionar nuevas rutas aéreas, tanto de cabotaje como internacionales, que incrementen la conectividad de la región.

En la agenda de trabajo, Orrego se encuentra con figuras clave como el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y directivos de HBX Group, firma especializada en tecnología aplicada a servicios turísticos.

