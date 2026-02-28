La quita de la segunda escala del Impuesto Interno para autos 0 km (impuesto que gravaba con un 18% a vehículos de alta gama) fue incluida en la reforma laboral aprobada por el Senado de la Nación. Aunque resta la promulgación formal de la ley, varias automotrices ya comenzaron a reflejar ese cambio en sus listas de precios para marzo.

La automotriz que primero comunicó reducciones concretas fue Ford, que combinó el impacto de la quita impositiva con la entrada en vigencia de un acuerdo comercial con Estados Unidos que permite importar hasta 10.000 unidades sin pagar el arancel externo del 35%. Según lo detallado por la marca, esto permite rebajas de hasta US$ 26.000 en algunos modelos seleccionados de su gama.

Entre los modelos con mayor caída de precio figura la Ford Bronco Badlands, cuyo valor pasa de US$ 100.000 a US$ 74.000 (casi igual al precio regional competitivo en mercados como Chile), y el Ford Mustang Dark Horse, que baja de US$ 97.000 a US$ 75.000. El Mustang GT también sufre una fuerte reducción, de US$ 90.000 a US$ 65.000.

En la línea de pick-ups Ford F-150, que no estaban afectadas por el impuesto interno pero sí por aranceles, la marca mantiene rebajas ya anunciadas: la F-150 Lariat HEV pasó de US$ 90.000 a US$ 80.000, la Tremor de US$ 95.000 a US$ 85.000 y la Raptor de US$ 115.000 a US$ 105.000.

Ford también informó que el resto de su gama no tendrá aumentos en marzo: solo la versión XLT de Maverick registrará un incremento del 1%, mientras que otros modelos mantendrán sus precios de febrero.

La baja en los precios de los autos de alta gama podría generar un “efecto cascada” en los segmentos medios e inferiores, ya que los concesionarios y otras marcas podrían ajustar sus valores para no superponerse con los autos rebajados. El objetivo declarado es recuperar dinamismo en las ventas después de dos meses de menor actividad en el mercado automotor, y acercar los precios en Argentina a niveles más competitivos con respecto a otros países de la región.