En medio de la proclamada campaña para acabar con el programa nuclear de Irán, el ataque de misiles que comandaron Israel y Estados Unidos por la madrugada del sábado, provocó no solo daños a infraestructuras y objetivos militares en ciudades de Irán, también hubo blancos civiles, causando víctimas por doquier y sobre todo, menores de edad.

Entre la lluvia de misiles del bombardeo israelí, una escuela primaria terminó en escombros junto a numerosas niñas fallecidas. De acuerdo con la última actualización de los medios locales, el saldo mortal en el colegio se elevó a 85 víctimas fatales y se contabilizan 93 heridos. La mayoría de los fallecidos eran alumnas, también se encuentran entre ellos padres y personal docente. Las labores de identificación de los cuerpos continúan en estos momentos. Diversos medios están difundiendo imágenes del impacto en el centro educativo.

La ofensiva impactó en la localidad de Minab, al sur de Irán. El edificio quedó completamente destruido y aún hay estudiantes atrapadas entre los escombros.

La fiscalía de Minab elevó el número de muertos a 85, según informó la agencia iraní Mehr, en el ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan.

Tras el autodenominado “ataque preventivo” contra Irán para “eliminar amenazas”, según el Ministerio de Defensa israelí, Donald Trump confirmó que EE.UU. se sumó a la agresión, alegando “actividades amenazantes” iraníes.

Mientras que la prensa local reportan bombardeos contra los Ministerios de Inteligencia y Defensa, la oficina del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, e instalaciones nucleares, así como daños a viviendas en zonas céntricas de la capital iraní.

El presidente iraní Masud Pezeshkian afirmó que “este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los agresores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación”.

A primera hora de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se registraron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que el régimen iraní respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

EFE fue testigo de escenas de caos en las calles de la capital, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet.

La respuesta iraní

Teherán había advertido días atrás que cualquier acción militar en su contra “se considerará el inicio de una guerra”, al tiempo que afirmó que sus Fuerzas Armadas estaban “preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión”.

El comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Pakpour, advirtió a EE.UU. y a Israel que sus fuerzas estaban preparadas para responder a cualquier provocación.

Otro alto cargo militar de Irán, Ali Abdollahi, aseguró que, si la Casa Blanca opta por atacar su país, “todos los intereses, bases y centros de influencia estadounidenses” serían “objetivos legítimos” para las Fuerzas Armadas iraníes.

Guerra de los 12 días

Esta nueva agresión contra Irán se produce apenas meses después de la intervención militar de junio de 2025, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra el país persa, que desembocó en un intercambio de ofensivas con misiles y drones entre ambos países. Durante la llamada Guerra de los 12 días, los objetivos del Estado hebreo fueron las instalaciones nucleares de la República Islámica, comandantes militares y altos cargos, así como científicos nucleares. Varios de ellos fueron asesinados junto con sus familiares.

El enfrentamiento se intensificó con la intervención de EE.UU., que bombardeó tres importantes instalaciones nucleares iraníes. Trump aseguró entonces que el programa nuclear de la República Islámica había quedado “destrozado”, evaluación que fue cuestionada por la propia inteligencia de Washington.

Teherán respondió a la ofensiva estadounidense lanzando un ataque contra la base militar más grande de EE.UU. en Oriente Medio, ubicada en Catar. El 24 de junio de 2025, Tel Aviv y Teherán anunciaron un alto el fuego que puso fin a las hostilidades.