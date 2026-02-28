El bizcochuelo de zanahoria y almendras es una opción rápida, suave y aromática que podés preparar en solo 30 minutos, perfecta para una merienda o para recibir visitas sorpresa. La receta requiere ingredientes simples que seguramente tenés en casa, y se basa en una mezcla de zanahoria rallada y almendras molidas que aportan sabor y humedad natural al bizcochuelo, sin necesidad de técnicas complicadas ni utensilios sofisticados.

Para la preparación necesitás 4 huevos, 250 g de zanahorias ralladas, 200 g de azúcar, 180 g de harina leudante y 50 g de almendras molidas, además de una pizca de esencia de vainilla y una cucharadita de polvo de hornear si tu harina no lo trae incorporado. También podés sumar una pizca de canela para realzar el sabor si lo deseás.

El paso a paso es sencillo: batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa, incorporá la vainilla, luego sumá la zanahoria y las almendras, y por último integrá la harina tamizada con movimientos envolventes para no perder aire. Verté la mezcla en un molde enmantecado o con papel de horno y horneá a 180 °C durante 25 a 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga seco.

Este bizcochuelo se destaca por su textura húmeda y tierna, con el dulzor equilibrado de la zanahoria y la fragancia característica de las almendras. Podés servirlo tal cual o acompañarlo con un glaseado ligero de limón o azúcar impalpable espolvoreada por encima para un toque más dulce.