Una mujer de Ensenada denunció haber sido víctima de un robo por parte de su cuñado, a quien había contratado para instalar un aire acondicionado en su vivienda el pasado 19 de febrero. Al regresar a su casa esa tarde, tras haber guardado sus ahorros en un placard, constató la sustracción de alrededor de 30 mil dólares, además de 400 euros y 400 pesos bolivianos.

La investigación policial descartó desde el inicio la hipótesis de un asalto violento, ya que no se hallaron signos de forcejeo ni desorden en la propiedad donde estaban guardados los valores. Esto orientó a los pesquisas a centrarse en personas que tenían acceso a la vivienda y conocimiento de la existencia del dinero, lo que rápidamente llevó los sospechosos al entorno familiar de la denunciante.

Con los primeros indicios, la justicia ordenó allanamientos en dos domicilios de Punta Lara, donde se detuvo a dos hombres, familiares directos de la mujer, sospechados de haber aprovechado el acceso para llevarse parte del efectivo sin levantar sospechas. En esos procedimientos se secuestraron 5.100 dólares y una pequeña suma en moneda extranjera que sería parte del botín denunciado.

El resto del dinero aún no fue hallado y los investigadores trabajan para determinar si fue gastado, escondido o distribuido entre otras personas. La causa está a cargo de la fiscalía platense, que además de analizar la participación de cada imputado en el hecho, evalúa posibles nuevas medidas judiciales para avanzar en la investigación.

El caso generó sorpresa en la comunidad local por involucrar a miembros de la misma familia, lo que llevó a las autoridades a profundizar las pericias para reconstruir la secuencia de hechos y comprender cómo se produjo el acceso al dinero, pese a ser un trabajo de instalación aparentemente común.