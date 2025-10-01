Pancho Dotto, con 70 años recién cumplidos, decidió hacer público un incómodo escándalo que lo enfrentó con Ingrid Grudke en la década de los 90. Dotto reveló que Grudke no solo se marchó a trabajar con la competencia (Ricardo Piñeiro) y siguió viviendo gratuitamente en un departamento de su agencia por dos meses, sino que además, a pedido de Lucho Avilés y Piñeiro, la modelo inventó que él la había agredido para obtener prensa. Dotto, quien señaló que el episodio fue doloroso, afirmó ser "muy pero muy memorioso".

Con la franqueza que lo caracteriza, el histórico cazatalentos relató este episodio que lo marcó en los "años dorados" de su agencia. Dotto recordó que un día, al salir tardísimo, se encontró con una de sus modelos en la puerta de su departamento, donde se alojaban las chicas del interior.

La modelo le comunicó que se iba de la agencia para comenzar a trabajar con la de Ricardo Piñeiro, la competencia. Ante esta noticia, Dotto le respondió con una frase dura: “El hombre es el único animal que le muerde la mano a quien le da de comer”. Inmediatamente, le exigió que dejara el departamento donde vivía gratis en un plazo de diez días.

El empresario aseguró que el problema no finalizó en ese momento. Dotto relató que se volvió a encontrar a la modelo en la puerta del edificio dos meses después. Le recriminó que, a pesar de haberse ido con la competencia hacía dos meses, seguía viviendo gratuitamente en su departamento.

Tras el reclamo, Dotto se enfrentó a una nueva controversia. Contó que, un par de semanas después, Lucho Avilés anunció que iba a contar que un "importante agente había agredido a una de sus modelos". Dotto sostuvo que esta acusación era, "obvio", mentira.

En una entrevista para la revista Hola, Dotto no titubeó al revelar la identidad de la modelo: “Ingrid Grudke. Ella fue”. El empresario destapó la verdad completa sobre la acusación de agresión física. Dotto relató que su hermana Mónica se encontró con Grudke tiempo después y que "esta chica le pidió perdón por haber inventado que yo le pegué". La modelo confesó que Avilés y Piñeiro le habían dicho que "inventar eso le iba a servir como prensa".