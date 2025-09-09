Para atraer más clientes al microcentro de San Juan, comerciantes locales impulsan una propuesta que busca aliviar el gasto de estacionamiento: otorgar una hora gratis a quienes realicen compras en la zona. La iniciativa, presentada por la Cámara de Comerciantes Unidos, apunta a que los visitantes recorran el centro sin preocuparse por multas ni costos adicionales, al mismo tiempo que los negocios recuperan movimiento y ventas.

Marcelo Quiroga, presidente de la entidad, explicó a DIARIO HUARPE que los costos del estacionamiento desalientan a los consumidores y afectan directamente la actividad comercial. “Es una forma de incentivar las compras y evitar que la gente se vaya a shoppings o hipermercados donde no deben pagar estacionamiento. Queremos que vuelvan al centro y que tengan una experiencia positiva”, señaló.

El proyecto consiste en otorgar una hora de estacionamiento gratuito a quienes presenten el ticket de compra ante los supervisores de cada cuadra. La medida también alcanzaría a personas que asistan a farmacias del microcentro, en especial adultos mayores que viajan desde el interior para realizar trámites de PAMI o adquirir medicamentos.

Según explicó Quiroga, la propuesta ya fue presentada formalmente a la Municipalidad de Capital y se encuentra a la espera de una respuesta. La implementación prevé controles de parte de los supervisores de ECO, quienes verificarán que el beneficio solo se otorgue a quienes efectivamente realizaron una compra.

“La idea es puntual y concreta: compras, presentás tu ticket y obtenes una hora libre de pago. Si no realizaste la compra, la hora se cobra normalmente. Es un beneficio que devuelve confianza y comodidad a quienes visitan el centro de la ciudad”, detalló.

Además, el titular de la Cámara de Comerciantes Unidos remarcó que la iniciativa no solo favorece al comercio local, sino que también impacta en la recaudación municipal y provincial, ya que genera mayor circulación de dinero.