Paso de Agua Negra registra fuerte aumento de vehículos y personas
POR REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan informó que hasta el 19 de enero de 2026, se registraron más de 6.000 vehículos y 23.000 personas que cruzaron por el Paso Internacional de Agua Negra, que conecta Argentina y Chile.
Los datos reflejan un notable incremento respecto al período noviembre-diciembre de 2025, con un aumento aproximado del 228% en el tránsito de vehículos, totalizando 6.274 vehículos, de los cuales 2.853 ingresaron y 3.421 egresaron de Argentina.
En cuanto al flujo de personas, se registró un incremento del 256% en comparación con el mes anterior, con un total de 23.408 ciudadanos, de los cuales 10.606 ingresaron y 12.606 egresaron del país.
Desde el Ministerio de Gobierno destacaron que el Paso Internacional de Agua Negra continúa operando con normalidad, y recordaron que se puede consultar información actualizada sobre transitabilidad, estado del clima y recomendaciones sobre conducción y salud en la web oficial del Paso.
El aumento en el tránsito refleja el interés creciente de turistas y comerciantes en utilizar esta vía internacional, consolidándola como un corredor clave entre Argentina y Chile en la región de San Juan.
