Provinciales > Comparado con 2025

Paso de Agua Negra registra fuerte aumento de vehículos y personas

En enero se observó un crecimiento del 228% en vehículos y 256% en ciudadanos respecto al mismo período en 2025.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Se duplicó la actividad en el Paso de Agua Negra en enero de 2026

El Gobierno de San Juan informó que hasta el 19 de enero de 2026, se registraron más de 6.000 vehículos y 23.000 personas que cruzaron por el Paso Internacional de Agua Negra, que conecta Argentina y Chile. 

Los datos reflejan un notable incremento respecto al período noviembre-diciembre de 2025, con un aumento aproximado del 228% en el tránsito de vehículos, totalizando 6.274 vehículos, de los cuales 2.853 ingresaron y 3.421 egresaron de Argentina.

En cuanto al flujo de personas, se registró un incremento del 256% en comparación con el mes anterior, con un total de 23.408 ciudadanos, de los cuales 10.606 ingresaron y 12.606 egresaron del país.

Desde el Ministerio de Gobierno destacaron que el Paso Internacional de Agua Negra continúa operando con normalidad, y recordaron que se puede consultar información actualizada sobre transitabilidad, estado del clima y recomendaciones sobre conducción y salud en la web oficial del Paso.

El aumento en el tránsito refleja el interés creciente de turistas y comerciantes en utilizar esta vía internacional, consolidándola como un corredor clave entre Argentina y Chile en la región de San Juan.

