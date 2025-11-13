La tensión entre los canales de streaming Olga y Luzu TV sumó un nuevo capítulo este miércoles, protagonizado por una sorpresiva y enérgica reacción de Paula Chaves. La conductora de Tapados de Laburo, el ciclo de Olga, hizo un fuerte descargo en vivo, visiblemente exasperada por los mensajes que recibe constantemente por parte de seguidores que la vinculan y comparan con el canal rival.

Todo comenzó mientras en el piso se tocaba el tema de las permanentes comparaciones entre ambos canales, una dinámica que parece haber saturado la paciencia de Chaves.

“Para, para, harta estoy, harta, de que me manden mensajes diciendo 'esto ya lo hicieron en Luzu'”, sentenció Paula Chaves, interrumpiendo a su compañera en un tono de fastidio que no dejó lugar a dudas. La presentadora no solo estaba molesta por las comparaciones directas, sino por un patrón de mensajes que le llegaban, a menudo en tono de burla o crítica, sugiriendo que las ideas de su programa eran replicadas.

Ante la situación, la conductora decidió marcar un límite. “Chicas conmigo no, no me manden mensajes”, cerró de manera categórica, poniendo freno a los usuarios que buscan sembrar discordia o simplemente molestar con constantes referencias al otro canal de streaming.

La tensión entre los canales se acentuó recientemente a raíz de una entrevista fallida con La China Suárez, quien finalmente no asistió a Olga para una nota que iba a realizar Paula Chaves, y que luego también se canceló en Luzu TV. Al respecto, Migue Granados, fundador de Olga, explicó los motivos por los que Chaves se había bajado inicialmente de la entrevista, incluso antes de que La China decidiera ir a Luzu.

Granados aclaró que la intención original era que la nota la hiciera Paula, ya que comparten mánager con la actriz. Sin embargo, Chaves decidió dar un paso al costado. "La primera idea era que la nota la hiciera Paula, pero ella dijo que no", confesó Granados. El motivo que esgrimió Paula, según Migue, fue que "había que hablar del tema", en referencia al escándalo, y no solo de su serie. Granados apoyó a su compañera: "Paula no se quería meter a fogonear una pelea entre dos minas. Dijo que prefería esperar, hacerla más adelante, cuando ya no hubiera drama". Esta postura demostró que Chaves busca evitar conflictos mediáticos innecesarios, una línea que Migue Granados también aplica en su canal: "Nosotros cuando hay quilombo, no nos sirve".