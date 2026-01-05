Nueve oficinas del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de San Juan cerrarán de manera provisoria durante las próximas semanas. La medida, informada por el Ministerio de Gobierno, responde a un proceso de reacondicionamiento edilicio y reorganización operativa que obligará a derivar la atención al público hacia otras delegaciones zonales.

Desde la cartera que conduce Laura Palma aclararon que no se trata de cierres definitivos ni de una reducción de servicios, sino de interrupciones temporales para realizar mejoras en los edificios y adecuaciones internas. El objetivo, según explicaron, es optimizar las condiciones de atención y de trabajo del personal, aprovechando el período estival, cuando históricamente baja la demanda de trámites.

En ese marco, el Ministerio dispuso un esquema de derivación de turnos para garantizar la continuidad del servicio en cada departamento. Una de las oficinas alcanzadas es la delegación Ejército de Los Andes, que permanecerá cerrada hasta el 30 de enero de 2026. En ese lapso, los turnos se derivarán a las sedes de Villa Krause y Ex Coloso.

En Angaco, la delegación no atenderá al público hasta el 8 de enero de 2026, y los trámites deberán realizarse en Albardón o San Martín. En tanto, la oficina de Niquivil, en Jáchal, estará cerrada hasta el 12 de enero, con derivación directa a la delegación cabecera de ese departamento.

Otro de los cierres temporarios es el de Pocito Norte, que no funcionará hasta el 19 de enero. Allí, la atención se concentrará en Pocito Centro. En Calingasta, la delegación de Tamberías permanecerá cerrada hasta el 5 de enero y nuevamente entre el 26 y el 30 de enero, con atención alternativa en la delegación departamental.

En el Gran San Juan, Chimbas Este no abrirá sus puertas hasta el 27 de enero de 2026 y los vecinos deberán concurrir a Chimbas Centro. En el departamento 9 de Julio, el cierre será intermitente: desde el 16 al 23 de enero, y los días 27 y 29 de enero y 3 de febrero, con derivación de trámites a la delegación de 25 de Mayo.

Finalmente, la oficina de Médano de Oro permanecerá cerrada entre el 2 y el 13 de febrero de 2026, período en el cual la atención se trasladará a la delegación Ex Coloso.

Desde el Ministerio de Gobierno recomendaron a los ciudadanos consultar con antelación dónde realizar sus trámites y recordaron que el esquema de derivaciones busca evitar la suspensión de servicios esenciales como DNI, actas y certificaciones. Una vez finalizadas las tareas de reacondicionamiento, las delegaciones retomarán su funcionamiento habitual.