El potus, conocido científicamente como Epipremnum aureum, es una planta que prospera mejor cuando recibe una luz indirecta intensa. Por ello, se recomienda colocarla cerca de una ventana que le permita aprovechar la iluminación natural sin que reciba el sol directo, ya que esto podría dañar sus hojas.

Cuando el potus se mantiene en espacios con poca luz o demasiado sombreados, su crecimiento suele ralentizarse notablemente. Por lo tanto, garantizar un ambiente bien iluminado es fundamental para su desarrollo óptimo.

Otro aspecto clave para su fortaleza y crecimiento es la humedad ambiental. Esta planta se beneficia de entornos con niveles adecuados de humedad, lo que favorece un crecimiento más vigoroso y saludable.