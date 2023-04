Premier League: hora, TV y formaciones de Manchester City vs. Arsenal

En el Etihad Stadium, Manchester City y Arsenal volverán a verse las caras, en un duelo vital para ambos. Por una nueva jornada de la Premier League, este miércoles 26 de abril, los dos elenco saldrán con todo para buscar la cima del certamen doméstico. Ambas escuadras arriban a este encuentro ubicados en lo más alto de la tabla de posiciones, por lo que serán noventa minutos muy electrizantes.

Cabe resaltar que los "Citizens" se ubican en el segundo lugar con 70 unidades, a cinco de los "Gunners", que van primeros con 75. Si bien este último tiene dos partidos más, se ha mostrado más sólido a lo largo del torneo. Claramente este será un duelo que podría definir al próximo campeón de la Premier League, situación que tiene a Pep Guardiola y Mikel Arteta con mucha ansiedad.

Publicidad

El maestro se enfrenta al aprendiz, pero no es la primera vez que se ven las caras. Ambos han sabido cómo vencerse entre ellos anteriormente, por lo que las cosas no están aseguradas para ninguno de los dos. Este miércoles 26 de abril, será un día más que importante para las aspiraciones que tienen en la Premier League. Manchester City vs. Arsenal. ¿Quién ganará?

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Posibles formaciones

Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Laporte, Gundogan, Gómez, Silva, Grealish, Mahrez, Álvarez y Haaland. DT: Pep Guardiola

Arsenal: Ramsdale, White, Holding, Magalhaes, Vieira, Partey, Odegaard, Saka, Martinelli, Gabriel Jesús DT: Mikel Arteta.

Datos de Manchester City vs. Arsenal

Fecha: 26 de abril del 2023.

Hora: 16:00 Argentina | 15:00 Estados Unidos | 13:00 horas México | 21:00 horas España.

Por: Fecha 33 de la Premier League.

Lugar: Etihad Stadium, Manchester.

Publicidad

Transmisión

El duelo será transmitido para Sudamérica por la señal de ESPN y STAR+. A su vez, en México se podrá ver mediante la plataforma streaming de Paramount+, y, en Estados Unidos, a través de Peacock TV. Para España, la cobertura estará a cargo de DAZN.