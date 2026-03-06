Quién es el famoso que se bajó del programa de Guido Kaczka a días de empezar

Guido Kaczka ultima los detalles para el estreno de su nuevo programa en El Trece, "Es mi sueño", el cual ya atraviesa cambios significativos en su equipo de trabajo. Aunque el jurado original estaba compuesto por Jimena Barón, Joaquín Levinton, Abel Pintos y la Mona Jiménez, el referente del cuarteto no podrá continuar con las grabaciones.

Según reveló la periodista Pilar Smith en LAM, "La Mona Jiménez se baja de Es mi sueño por un tema de agenda". No obstante, su presencia no será nula, ya que alcanzó a grabar tres programas que saldrán al aire antes de su salida definitiva.

Publicidad

Para suplir esta ausencia, la producción ha convocado a una estrella internacional. "El que va a reemplazar a la Mona es Carlos Baute", confirmó Smith. El artista venezolano aprovechará su estadía en el país para integrarse al certamen, sobre lo cual la periodista añadió: "Va a ser un show acá en mayo y aprovecha la situación para grabar". De hecho, Baute ya ha formado parte de dos rodajes y se mantendrá durante todo el resto de la competencia.

Este ajuste en el programa se da en un contexto de gran expectativa, donde Jimena Barón ya compartió detalles sobre su elección de ser parte del jurado y han trascendido las exuberantes exigencias que tendría Xuxa para sumarse al proyecto de Kaczka.