La Justicia de San Juan determinó que Sergio José Núñez, el hombre que protagonizó un trágico siniestro vial en el Médano de Oro, permanezca detenido mientras avanza la causa. Durante la mañana de este viernes 6 de marzo, se llevó a cabo la audiencia de formalización por el hecho ocurrido el pasado 4 de marzo, entre las 06:30 y las 07:00 horas.

Según la teoría presentada por el Ministerio Público Fiscal, Núñez conducía una camioneta Toyota Hilux con un carro para trasladar caballos cuando invadió casi la totalidad del carril opuesto, ignorando la doble línea amarilla. Esta maniobra derivó en un choque frontal contra un ciclista de 82 años en el costado derecho de la calzada. El adulto mayor falleció producto de lesiones de extrema gravedad, localizadas principalmente en su zona pélvica.

En la audiencia, la fiscalía imputó al conductor por el delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y negligente. Un dato clave para la medida cautelar fue que el acusado ya contaba con una condena condicional dictada en el año 2020.

“El plazo establecido para esta medida es de dos meses”, confirmó el fiscal Roberto Ginsberg respecto a la prisión preventiva. Finalmente, la jueza de Garantías Mónica Lucero concedió la solicitud de la fiscalía, disponiendo que el imputado continúe privado de su libertad durante dicho periodo.