La teoría conspirativa sobre el anillo de compromiso que le dieron a Wanda Nara

Wanda Nara generó un fuerte impacto mediático al compartir una fotografía junto a su novio, Martin Migueles, luciendo un prominente anillo de diamantes en su mano izquierda junto a la frase: "¿Te querés casar conmigo?". Esta publicación se realizó poco antes de que trascendiera que el 12 de marzo es una fecha límite para Mauro Icardi, ya que la Justicia italiana lo considerará formalmente separado, permitiéndole casarse con la China Suárez.

La veracidad del compromiso fue cuestionada en el ciclo "La Mañana con Moria". El periodista Gustavo Méndez sostuvo una teoría vinculada al exesposo de la empresaria: "Ese anillo es muy parecido al que le había regalado Mauro Icardi para su compromiso". En sintonía con esta hipótesis de una posible provocación, Nazarena Di Serio añadió: "Se dice que ella habría sacado el anillo del cajón, se lo habría puesto y después fingió demencia".

Los registros en las plataformas digitales de la mediática muestran que ya ha utilizado esta pieza en eventos anteriores tras su separación. La joya en disputa consiste en un diamante redondo de entre 3 y 5 quilates montado sobre una banda fina de platino, con un costo estimado de entre 50.000 y 100.000 dólares.