Prisión preventiva para "Pata de Mono" y las dos mujeres trans acusadas de quemar a un hombre

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización contra los tres detenidos por el brutal ataque a Jaime Rafael Pérez, el hombre que fue quemado detrás de la Terminal de Ómnibus de San Juan. El fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Pizarro, adelantó antes de la instancia judicial que la calificación legal del caso podría variar entre lesiones graves y tentativa de homicidio, según lo que determinen las pruebas reunidas y la evaluación del juez interviniente.

Quiénes son los acusados

En el banquillo de los acusados se sentaron Hernán de Jesús Álvarez Maturano, conocido como "Pata de Mono", Brisa Agostina Mallea González y Jonatan Exequiel Alanis, alias "Pampita". Los tres fueron detenidos en el marco de la investigación por el ataque ocurrido el pasado lunes 2 de marzo.

La audiencia de formalización resulta una instancia clave en el proceso penal, ya que en ella el juez debe determinar qué delitos se imputarán formalmente a los acusados y evaluar si corresponde dictar prisión preventiva mientras la causa avanza hacia un eventual juicio.

Cómo fue el brutal ataque detrás de la Terminal

De acuerdo con la información oficial que forma parte de la pesquisa, el episodio ocurrió alrededor de las 21 del lunes 2 de marzo, cuando Jaime Rafael Pérez se encontraba en el estacionamiento Sur de la Terminal de Ómnibus, en las inmediaciones del Bar Rocco.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores, tras una discusión previa, Pérez fue atacado por los tres imputados. La acusación sostiene que lo rociaron con una sustancia inflamable, que sería alcohol etílico, y luego le prendieron fuego antes de darse a la fuga del lugar.

El estado de salud de la víctima

Pese a la gravedad de las heridas, Pérez logró trasladarse por sus propios medios hasta el Hospital Guillermo Rawson, donde finalmente perdió el conocimiento debido a las quemaduras sufridas. Posteriormente, fue derivado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internado con pronóstico reservado.

El informe médico elaborado por la doctora Belén Opaso detalla que el paciente presenta quemaduras que afectan el 12% de la superficie corporal, comprometiendo el rostro, la parte anterior del tórax y la vía aérea. Según el reporte del médico de terapia intensiva, el hombre se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y bajo sedoanalgesia, mientras recibe tratamiento con gasas que cubren el rostro y el tórax.

El parte médico indica que, en caso de no surgir complicaciones, el tiempo estimado de curación es de alrededor de 50 días, con un período similar de incapacidad. La evolución del paciente será determinante no solo para su salud, sino también para la calificación legal que finalmente recaiga sobre los acusados.