El secreto para lograr alfajores caseros dignos de una confitería

Lograr alfajores de dulce de leche que queden tiernos, con rellenos cremosos y que resistan el manipuleo sin quebrarse es posible siguiendo técnicas específicas de pastelería. Para obtener aproximadamente 12 unidades medianas, se requieren 250 g de manteca a temperatura ambiente, 150 g de azúcar, 3 yemas de huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, 300 g de harina 0000, 50 g de maicena, una pizca de sal y 300 g de dulce de leche repostero.

El proceso de elaboración comienza batiendo la manteca con el azúcar hasta cremar, para luego integrar las yemas y la vainilla. Los ingredientes secos (harina, maicena y sal) deben tamizarse e incorporarse poco a poco. Un punto fundamental para el éxito de la receta es formar una masa suave sin amasar en exceso, dado que "amasar en exceso activa el gluten y los alfajores quedan duros".

Una vez lista, la masa se estira sobre una superficie enharinada hasta alcanzar los 3 o 4 mm de espesor y se cortan los círculos. Estos deben hornearse a 170°C entre 10 y 12 minutos, retirándolos cuando los bordes apenas comiencen a dorarse, ya que "no los dejes dorar demasiado; se endurecen al enfriar".

Para el ensamblado, se deben unir dos tapas ya frías con una cantidad suficiente de dulce de leche en el centro, presionando con suavidad. Si el dulce de leche resultara muy líquido, el consejo profesional es mezclarlo con un poco de queso crema para evitar que se escape al manipular la pieza. Finalmente, los alfajores pueden pasarse por coco rallado, chocolate derretido o azúcar impalpable para lograr un acabado de confitería.