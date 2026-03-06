Convocan a una caminata en el Centro Cívico por el Día Mundial de la Obesidad

Bajo el lema "8 mil millones de razones", este sábado 7 de marzo a las 10 de la mañana, la provincia de San Juan se sumará a la movilización nacional "Argentina Camina" en el marco del Día Mundial de la Obesidad. La convocatoria tendrá lugar en el Centro Cívico de la capital sanjuanina y espera reunir a cientos de personas que deseen visibilizar la problemática y promover hábitos saludables.

Una caminata con sentido

Los organizadores hicieron hincapié en el espíritu de la convocatoria: "No caminamos por kilos. Caminamos por salud. Caminamos por cada historia". La propuesta busca dejar de lado los estereotipos y el estigma asociado al peso corporal para centrarse en la importancia de la actividad física, la alimentación consciente y el bienestar integral.

La movilización invita a reflexionar sobre la obesidad como una cuestión de salud pública que afecta a millones de personas en el mundo, y no como una mera cuestión estética. Bajo esa premisa, cada paso dado durante la caminata representa una historia, una lucha y una razón para promover el cambio.

Convocatoria abierta

La actividad es libre y gratuita, y está destinada a toda la comunidad. Desde la organización solicitaron a los asistentes concurrir con remera blanca, como símbolo de unidad y visibilización de la causa.

"Sumate. Tu presencia importa", es el mensaje que acompaña la convocatoria, destacando que cada persona que se suma a la caminata contribuye a generar conciencia sobre la importancia de abordar la obesidad desde una perspectiva integral y libre de prejuicios.

Día Mundial de la Obesidad

El Día Mundial de la Obesidad se conmemora cada 4 de marzo por iniciativa de la Federación Mundial de la Obesidad, con el objetivo de crear conciencia sobre esta enfermedad y sus consecuencias, así como promover acciones para su prevención y tratamiento.

En Argentina, diversas organizaciones y grupos se suman cada año a actividades de concientización. San Juan no será la excepción, y con esta caminata busca poner en agenda un tema que, según los especialistas, requiere abordaje multidisciplinario y políticas públicas sostenidas.

La cita es este sábado a las 10 en el Centro Cívico. Se espera que cientos de sanjuaninos se sumen a esta movilización que promueve la salud, la empatía y la visibilización de una problemática que afecta a millones.