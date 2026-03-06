El adiós de una leyenda: Patrick Stewart dejaría el cine tras Avengers Doomsday

La trayectoria de Patrick Stewart podría estar llegando a su conclusión definitiva frente a las cámaras. Según informaciones difundidas por el comentarista Kristian Harloff, la participación del actor en la cinta Avengers: Doomsday marcaría su despedida de la interpretación. En este filme, Stewart retomará su icónico papel de Charles Xavier, cerrando un ciclo con el personaje que lo transformó en un referente generacional.

La producción dirigida por los hermanos Russo contará con un reparto multitudinario que ya ha confirmado la presencia de otros veteranos de la franquicia X-Men, entre los que se encuentran Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming y Kelsey Grammer. Aunque su retiro no ha sido confirmado oficialmente, este movimiento daría un cierre con sentido a una carrera que ha navegado entre las obras de Shakespeare, el universo de Star Trek y la saga mutante.

Es relevante destacar que Stewart se había despedido originalmente de su personaje tras la película Logan en 2017, pero sorprendió a la audiencia con un cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness durante el año 2022. En aquel momento, el actor "dejó la puerta entreabierta a nuevas apariciones".

Avengers: Doomsday representa el inicio formal de la andanza de los mutantes en el Universo Cinematográfico de Marvel tras la resolución de los derechos con Fox. La película tiene su estreno previsto para el 18 de diciembre de 2026 y servirá como escenario para que una de las figuras más relevantes de la etapa anterior impulse esta nueva era con su despedida poética.