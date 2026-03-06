Rodrigo de Paul reveló cuándo se casará con Tini Stoessel

En el marco de su gira internacional con el álbum FUTTTURA, Tini Stoessel brindó una entrevista en los estudios de Telefuturo en Asunción del Paraguay. Durante el reportaje, la artista realizó una videollamada en directo con Rodrigo De Paul, quien actualmente juega en el Inter Miami y se enfoca en el Mundial. Al mostrar su anillo en pantalla, el conductor bromeó sobre un casamiento en diciembre, a lo que la cantante respondió: “Me preguntan si nos casamos, pero yo todavía no dije nada”. El futbolista respaldó sus palabras afirmando: “La conozco, no creo que haya dicho eso”.

A pesar de las aclaraciones, la intención de ambos es clara: “Tenemos ganas de casarnos. No sé si va a ser este año, pero ya está”. En relación a las versiones sobre una boda inminente, el deportista sumó: “Lo único que puedo decir es que en fin de año tengo vacaciones”. Previamente, en declaraciones al programa De 12 a 14, Stoessel ya había manifestado su deseo: “Yo no voy a contar algo estando sola, falta un otro. Hay que esperar un poquito más. A mí me encantaría”.

La artista también se refirió a su presente emocional y la importancia de su círculo íntimo, asegurando: “Sigo con terapia, pero hoy encontré la felicidad”. Respecto al resguardo de su vínculo amoroso, confesó: “Está todo tan bien que no lo quiero quemar”. Mientras tanto, trascendió que el evento se realizaría entre el 20 y el 28 de diciembre en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, un sitio reservado de la provincia de Buenos Aires. Incluso Oriana Sabatini se refirió al tema confirmando la noticia y expresando su felicidad por la pareja.